El Lorca Deportiva no pasó del empate (y gracias) ante el Palmar (1-1), que se adelantó en el marcador con un golazo de Carlos Rodríguez. Los visitantes plantearon un partido muy táctico con el que no pudieron los pupilos de Sergio Aracil, quien se muestra impotente. Su equipo no da para más. Pide refuerzos, no se los traen y su equipo se balancea en los lugares de play off de ascenso.

La primera parte fue del Lorca Deportiva. Los de Sergio Aracil tuvieron el control del partido y fueron los dueños del balón, pero les faltó profundizar y pisar más el área de un ex del Lorca Deportiva, el meta Alberto Hortal. El Palmar mostró mucha disciplina táctica, sobre todo en defensa, con un aguerrido medio campo que presionaba sin dejar maniobrar a los centrocampistas locales. El Palmar apenas se acercó a la meta de Javi García. Con defender bien tenía bastante. No movió fichas el técnico local tras el descanso, aunque sí lo hizo el visitante. Providencial salida de Carlos Rodríguez, que adelantó a su equipo a los 58 minutos. Tras el gol de El Palmar, gritos de desaprobación de los pocos aficionados locales, hacia el técnico, Sergio Aracil, quien reaccionó introduciendo tres cambios a la vez. Uno de ellos le salió bien ya que en el minuto 61, el pichichi del equipo, el lorquino Dani Bermejo, puso las tablas en el marcador. El joven jugador ya ha marcado diez tantos sin ser delantero. Y pudo ampliar su cuenta, ya que sus velocidad, pero sobre todo su compromiso, le permitió disponer de al menos dos ocasiones muy claras. El Lorca Deportiva jugaba con más corazón que cabeza. Sin orden, aunque los arreones finales pudieron darle la victoria.