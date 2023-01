La falta de gol preocupa a un Real Murcia que todavía no ha visto puerta en 2023

Es cierto que apenas lleva disputados dos partidos oficiales en lo que llevamos de 2023, y que de igual manera, sus cifras goleadoras no se alejan mucho del resto de equipos de la parte alta de la tabla, pero todo ello no debe tapar una de las principales carencias del Real Murcia en este inicio de año. Y es que el conjunto grana suma 180 minutos sin ver portería, una falta de gol preocupante que debe ser subsanada de cara a la segunda vuelta de la competición si el club murcianista pretende mantener vivas sus aspiraciones al ascenso de categoría.

La reciente derrota ante el Eldense del conjunto grana por la mínima (1-0), se suma al empate sin goles en casa ante el Amorebieta para dejar patente que los de Mario Simón no han empezado finos el año de cara a puerta. El último gol que cantó la afición grana queda ya muy ‘lejano’ en el tiempo, algo acrecentado por el parón navideño. Ha pasado prácticamente un mes desde que Loren Burón cerrase en el descuento la goleada ante el Atlético Baleares, y desde entonces, al Real Murcia parece habérsele mojado la pólvora.

Un dato que a priori no debería preocupar en exceso si atendemos a las estadísticas goleadoras del equipo murcianista en comparación con los otros conjuntos de la parte alta de la clasificación. Es cierto que todos ellos superan en goles a favor a un Real Murcia que lleva 23 ‘dianas’, pero la diferencia no es muy grande. Algo más preocupante es el número de encuentros en los que los granas no han conseguido ver puerta, y es que con el del pasado sábado, los de Mario Simón suman nueve partidos sin anotar gol.

Una misión, la de perforar porterías contrarias, que en el Real Murcia ha quedado en botas de jugadores que en principio no están llamados a liderar la estadística de goleadores. Dejando de lado al máximo artillero grana, un Pedro León que suma seis tantos, el gol se le exige a un Dani Vega que aún no se ha hecho al 100 % con su nueva posición en ataque tras ser desplazado de la banda por Mario Simón. Si a esto le sumamos la poca confianza del técnico madrileño en un Andrés Carrasco al que tampoco le está acompañando la suerte con las lesiones, y un Miku cuyas actuaciones dejan mucho que desear, obtenemos una delantera grana que no va precisamente sobrada de gol.

Es por ello que desde el club murcianista, tal y como declaró Mario Simón tras la derrota en Alicante de este pasado fin de semana, no cierran la puerta a alguna incorporación que sume mordiente a su delantera para dar un paso en el objetivo del ascenso. Aunque sí ha habido partidos en los que el Real Murcia ha tenido una buena relación con el gol, desde la entidad grana son conscientes de que el potencial ofensivo con el que actualmente cuentan no será suficiente como para hacer realidad el sueño del ascenso a Segunda División.