El Cartagena se encasquilla

No era fácil la tarea del Fútbol Club Cartagena frente al Huesca. Después de la peor racha de la temporada, con tres derrotas en los cuatro partidos anteriores, estaba obligado a levantarse el cuadro albinegro sin tres de sus mejores hombres. Calero, Alcalá y De Blasis no podían ayudar a su equipo bajo sanción y las salidas de invierno dejaban al equipo en alerta. Con catorce jugadores de campo de la primera plantilla afrontó Luis Carrión el encuentro ante los oscenses y sus soluciones para el once estuvieron en el canterano Carlos Sánchez, en la vuelta de Kiko Olivas y en la calidad de Borja Valle como media punta. El central y el centrocampista cumplieron con las expectativas. La sorpresa estuvo en el joven lateral, que no solo desempeñó su papel a la perfección, sino que fue uno de los mejores argumentos en ataque del equipo llegando hasta arriba y asociándose con personalidad.

Como conjunto, los albinegros compitieron el partido a la perfección, no permitieron llegadas y a penas sufrieron, no obstante, pudo sacar mucho más rédito del partido aprovechando las ocasiones generadas. El empate a cero deja una sensación agridulce, que se amarga por la trayectoria del equipo. Solo dos puntos de los últimos quince se antojan muy pocos para seguir persiguiendo la cabez de la liga y el conjunto albinegro dice adiós casi definitivamente a sus posibilidades de alcanzar la promoción de ascenso. Dio inicio el partido y no esperó el Cartagena para lanzarse al ataque. En el primer minuto se acercó el cuadro local a la portería contraria a través de una falta lejana y Ortuño obligó a Andrés Fernández a intervenir por primera vez con su remate. Respondieron los oscenses mediante la testa de Florian Miguel sin encontrar portería y a partir de entonces se hizo con el control del partido un Cartagena muy bien plantado. Volcaron los albinegros el juego sobre la banda derecha y Carlos Sánchez comenzó a firmar buenas acciones que animaron a la grada del Cartagonova: en la primera se desmarcó al espacio, llegó a línea de fondo y puso un centro que no encontró rematador. En la segunda controló con clase un balón largo y puso otro servicio que se fue por encima del larguero. Tras el primer cuarto de hora, la posesión pasó a ser casi enteramente del Cartagena, al que le costó generar peligro real durante toda la primera mitad. Un centrochut de Jairo tras un buen balón adelantado de Ortuño por la izquierda pudo poner en problemas al Huesca, pero Andrés se adelantó atrapando con seguridad. El punta yeclano volvió a tenerla en su cabeza después de un magnífico centro de Valle, no obstante, le imprimió demasiada fuerza a la pelota y la envió alta. Un centro muy lejano de falta de Juan Carlos que se complicó para Aarón Escandel después de botar fue el único acercamiento de los oscenses hasta el descanso mientras que el Cartagena lo intentaba una y otra vez sin éxito. Un balón al hueco para la carrera de Ortuño pudo dejar solo al punta, pero su mal control le dejó sin opciones. Carlos Sánchez, que estaba siendo uno de los argumentos principales en el ataque albinegro dio el susto cuando se golpeó duramente la pierna y se llevó las manos a la rodilla. Por suerte pudo continuar sin mayores complicaciones tras la intervención de los fisioterapéutas. Sin ocasiones claras y consumidos los dos minutos de descuento llegó el partido al descanso, pero en la reanudación ambos equipos salieron con más determinación. El Cartagena comenzó el segundo acto percutiendo la banda izquierda a través de Jairo y los del Cuco Ziganda ganaron confianza para armar jugadas de ataque más largas con centros al área que no llegaron a buen puerto. Cerca de la hora de juego, el Cartagena asedió al Huesca durante un buen tramo. Isak disparó muy fuerte desde lejos sin fortuna y puso después un centro al que no llegó Ortuño por poco. En la siguiente acción, Jairo la puso desde su banda para hacer dudar a toda la zaga altoaragonesa, pero tampoco encontró remate. Sí lo encontró en la cabeza de Mikel Rico tan solo un minuto después en la ocasión más clara del partido: la puso al primer palo el tinerfeño para que Rico, en un escorzo hacia atrás rematase contra el poste cuando Andrés Fernández parecía vencido. Continuó el bombardeo albinegro con una llegada clarísima para ponerse por delante cuando Ortuño dejó de tacón una buena pelota cerca del área a Borja Valle y el madrileño internó en el área ganándo en velocidad a su par. No obstante, decidió cederla para la entrada de Jansson al segundo palo y la defensa rival despejó la pelota para desbaratar la opción. En el mejor momento del partido para los locales llegó un susto mayúsculo cuando Ávalos Barrera señaló el punto de penalti en el área de Aarón Escandell. Cayó un balón llovido en el área de castigo y Carlos Sánchez se afanó en despejar, el balón tocó en su hombro y el colegiado vio erróneamente la mano del canterano. Por suerte para los de Carrión, el VAR llamó al árbitro para la revisión de la jugada y la corrección de su decisión. La acción cortó el crecimiento del Cartagena en el partido y Carrión dio entrada a Sangalli y Sadiku para tratar de dar un empujón al equipo en los últimos veinte minutos, no obstante, tampoco obtuvo respuesta con ellos en el campo ni con la entrada de Ferreiro y Franchu. El Huesca pudo marcar el gol de la victoria cuando Gerard Valentín se plantó solo en el área y recortó a Pablo Vázquez, por suerte, Carrillo la envió fuera tras recibir el pase atrás de su compañero. En los minutos finales, el cuadro cartagenerista lo intentó con más insistencia y un centro raso de Jansson se paseó por el área pequeña, pero las imprecisiones en el último tercio del campo no permitieron elaborar el peligro necesario a los albinegros para marcar el tanto de la victoria. Así se consumió el tiempo reglamentario y también el largo descuento de 8 minutos sin premio para los locales y con un punto que sabe a poco dada la situación actual del equipo. Carrión: «Hemos llegado lo suficiente como para marcar» El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, pasó por sala de prensa para analizar el encuentro tras el pitido final y trasladar sus sensaciones. «El partido me deja una sensación positiva porque creo que hemos controlado el juego y hemos llegado mucho y otra menos positiva porque hemos estado poco acertados en el último tercio. Más o menos hemos hecho un buen partido, pero no hemos sido capaces de buscar el uno contra uno o llegar con claridad», explicó el entrenador Carrión señaló en varias ocasiones la falta de agresividad de su equipo en los metros finales, donde quiere «más descaro» y egoismo. «Cuando llegamos a esas situaciones debemos ser más descarados y equivocarnos para poder acertar. Estamos siendo muy correctos arriba porque no queremos perderla, pero arriba hay que generar desequilibrio. Hemos llegado lo suficiente como para marcar, pero con desacierto. Hay que ser más egoistas y finalizar», manifestó. En relación a la falta de gol, que ya alcanza los cinco encuentros sin marcar, Carrión defendió que la confianza del equipo «no puede depender de los goles, sino de nosotros mismos». El preparador asumió la responsabilidad de mejorar ese aspecto del equipo. «No tenemos maldad en los últimos metros, pero la hemos tenido. Vamos a trabajar eso para ser un poco más fiables al llegar a portería», reiteró el jefe del banquillo albinegro. No esquivó Luis la pregunta acerca de un posible fichaje en la delantera y admitió que el equipo puede firmar arriba. «Todas las semanas vamos haciendo exámenes para ver lo que necesita el equipo sin volvernos locos, pero ahora mismo nos falta eso. Yo me mato por mejorarlo en el equipo, pero si tiene que venir algún jugador que nos dé eso, lo vamos a intentar traer», afirmó. El catalán también tuvo un momento para valorar la solidez defensiva del equipo tras el regreso de Kiko Olivas. «Defensivamente hemos hecho un partido muy bueno. Con balón hemos permitido pocas contras y hemos estado muy bien», admitió. Por otro lado, el canterano Carlos Sánchez también se llevó los halagos de su entrenador. «Carlos ha hecho un muy buen partido. Tenía enfrente a un jugador complicado como es Joaquín Muñoz y ha rendido muy bien en ataque y en defensa. Se lo merece porque lleva trabajando con nosotros mucho tiempo», ha añadido. Por último, Carrión comentó los buenos minutos de Djaka. «Ha conducido varias veces en poco tiempo, ha superado líneas con riesgo y es lo que queremos», concluyó el de Barcelona.