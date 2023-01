El 2023 no ha empezado de la mejor manera posible para el FC Cartagena B. Y es que, de seis puntos disputados, el equipo albinegro tan solo ha logrado uno, el cosechado la semana pasada ante el Yeclano. Además, tampoco cerró el año de la mejor manera, cayendo goleado por 6-1 ante el UCAM Murcia.

Esos tres resultados negativos han hecho que el FC Cartagena B vea su proyección frenada en seco y salga de las posiciones de play off. Los de Pepe Aguilar llegaron a encadenar cinco victorias, pero no actualmente no atraviesan un buen momento.

Ayer, el FC Cartagena B sucumbió ante la necesidad del San Roque de Lepe. Un rival que se encontraba en descenso y que desde el primer momento fue con una marcha más y mereció el partido más que el cuadro cartagenero. Consiguieron los locales una victoria que le sirve para salir momentáneamente del descenso. Los goles los consiguieron Jacobo, en el minuto 28, y Pablo González, en el 90.

El San Roque de Lepe creció a través del primer gol y tomó la iniciativa. De hecho, Pablo Haro, ex del Real Murcia, pudo hacer el 2-0 mucho antes, pero se encontró con el larguero. Finalmente, con el Cartagena B ya arriba, fue González el que encontró el premio final, decantando el encuentro definitivamente.