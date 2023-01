El Yeclano Deportivo y el Mar Menor miden sus fuerzas esta tarde en lo alto de la clasificación del grupo IV de Segunda RFEF (18.30 horas). Sin embargo, las trayectorias de ambos conjunto son bien diferentes. Y es que el equipo que dirige Adrián Hernández parece que le ha tomado el pulso a la categoría y continúa con su línea ascendente tras su empate en la primera jornada de 2023 frente al filial del FC Cartagena. Se encuentra a cuatro puntos del segundo clasificado, el Recreativo de Huelva, y puede darle un mordisco a esa distancia antes del encuentro del conjunto onubense frente al UCAM si es capaz de vencer al Mar Menor esta tarde.

El equipo de San Javier, por su parte, no es capaz de asomar la cabeza en la crisis de resultados en la que se encuentra. Y es que ya son nueve jornadas consecutivas sin conocer la victoria después del prometedor arranque de temporada firmado por los de Pedro Alburquerque. Romper esa sequía podría colocarles con los mismos puntos que su rival de esta tarde en la tabla (27) para un partido en el que no podrán contar con Dani Aquino, expulsado la pasada jornada frente al UCAM. No obstante, sí que podrá estar el lateral Iván Pérez tras su reciente incorporación. «Físicamente el Yeclano es un equipo que se encuentra muy bien, y en La Constitución todo sabemos el ambiente que se vive. Nos va a obligar a dar nuestra mejor versión», explicaba Alburquerque en la previa del choque.

Por otra parte, el FC Cartagena B disputará su encuentro también esta tarde (18.00 horas) en su visita al San Roque de Lepe. El conjunto que dirige Pepe Aguilar quiere volver a tomar impulso y retomar la senda positiva de resultados con la que finalizó el 2022 y tras su empate ante el Yeclano intentará buscar de nuevo tres puntos que pueden colocarle en la zona de play off de ascenso a Primera Federación en función del resto de resultados.