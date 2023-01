ElPozo Murcia regresa a la Liga Nacional de Fútbol Sala tras un ridículo rendimiento en las semifinales de la Supercopa de España para devolverle a su afición el cariño que les mostró en tierras valencianas, tratando de vencer a partir de las 18:00 a Ribera Navarra.

Dos títulos se le han escapado ya al combinado de la Región en lo que va de temporada bajo los mandos de Javi Rodríguez pues tras caer en la primera ronda de Copa del Rey, ahora se han visto apeados de un nuevo trofeo a manos de su mayor verdugo, un FC Barcelona que además hizo sangre en el marcador llevándose el encuentro por 2-7.

Pese a las malas sensaciones, en el campeonato liguero ElPozo parece haber encaminado su rumbo ya que en el Palacio se ha convertido en un equipo difícil de superar, acumulando seis victorias en sus últimos seis choques como local en una racha que comenzó precisamente venciendo al FC Barcelona el pasado 21 de octubre.

El rival en esta ocasión será un correoso Ribera Navarra que se encuentra en la décima posición, a seis puntos de los murcianos impregnado en la pelea por entrar en los puestos de playoff. Además, los navarros llegan al encuentro en un gran estado de forma pues acumulan tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos.

El técnico catalán, Javi Rodríguez, pasó por rueda de prensa en la previa al choque para analizar los aspectos relevantes del partido y el momento del equipo, comenzando por la mala imagen mostrada el pasado sábado: «Lo que me preocupa es la imagen que dimos, mis jugadores no merecen ese castigo porque se cómo son y lo que trabajan, conozco lo implicados que están y eso me duele, la imagen que dimos no se puede permitir y llevando esta camiseta no podemos hacer lo que hicimos».

A falta de cuatro partidos para la Copa de España, el técnico espera recuperar en los suyos el ritmo y la confianza: «Nos vienen cuatro partidos ahora antes de la Copa, tenemos que volver a coger la confianza y levantar la cabeza. Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo para llegar en las mejores condiciones posibles, el partido más duro hasta esa fecha será el de Ribera».

Con respecto a la afición y los problemas del equipo, el técnico cree que la losa es mental: «Si yo fuera aficionado de ElPozo estaría molesto, pero estaría con el equipo aún más que cuando se gana porque a la gente hay que verla cuando el equipo no está bien. Este club ha sido el mejor de España durante muchos años y devolverlo a ese lugar es una cuestión mental, volver a hacer historia en un club que lleva tiempo sin ganar pesa mucho a los jugadores, tienen la calidad pero necesitamos llegar al punto de poder competir bien».

Volver a competir para poder volver a ganar y recuperar cuanto antes una confianza que será necesaria para afrontar el segundo tramo de la temporada y pelear por los títulos que quedan con Ribera Navarra como primer alto en el camino, a partir de las 18:00 en el Palacio de los Deportes.