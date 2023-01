El Fútbol Club Cartagena se ve las caras esta tarde con la Sociedad Deportiva Huesca (14.00, LaLiga Smartbank TV) en el encuentro correspondiente a la vigesimotercera jornada del campeonato liguero. El Cartagonova volverá a abrir las puertas para recibir a los suyos después de la complicada salida al Nuevo Los Cármenes, donde el equipo cayó derrotado por segundo partido consecutivo y por tercera vez en los últimos cuatro encuentros. Esa dinámica es la que pretende cambiar el cuadro de Luis Carrión de la mano de su afición ante un Huesca flojo a domicilio, pero que se encuentra muy cerca del Cartagena en la clasificación. Las bajas de Calero, Alcalá y De Blasis merman la capacidad del cuadro local.

Difícil tarea la que tiene por delante el FC Cartagena. Después de terminar mal la primera vuelta, sumando un solo punto de nueve posibles, la segunda mitad del campeonato también comenzó mal para los albinegros. El duro duelo ante el Granada provocó una nueva derrota y el cuarto partido consecutivo sin ver portería, una situación que no se había dado desde la llegada de Carrión al banquillo del cuadro cartagenerista. No obstante, las sensaciones ante uno de los mejores equipos de la categoría no fueron del todo negativas y a eso se aferra el equipo para darle la vuelta a la situación.

Para lograr una victoria balsámica, Carrión no tendrá disponibles a varios de sus hombres clave. Iván Calero y Pedro Alcalá, dos de los futbolistas con más minutos de la plantilla, no podrán estar en una línea defensiva que trae de cabeza al técnico catalán por culpa de la sancion por cinco amarillas del lateral y por roja directa del central. Ante esta situación, Carlos Sánchez, del filial, puede ser la solución para tapar el carril derecho, donde el último fichaje, Miguelón, aún no está disponible mientras deja atrás sus molestias. «Hemos trabajado varias cosas y tenemos confianza en el filial, no solo para formar el once, sino también para hacer cambios porque creo que pueden aportar mucho», afirmó ayer Carrión.

Además de las bajas, la corta nómina de futbolistas restantes tras las cuatro salidas del mercado de invierno dejan justo de efectivos al Cartagena, que solo dispondrá de catorce futbolistas profesionales para el partido.

Por su parte, el Huesca llega en un estado de forma irregular y con problemas a domicilio, un ámbito que el ‘Cuco’ Ziganda quiere solventar en la segunda vuelta. «La dinámica fuera de casa tiene que cambiar, tenemos que dar un plus, nos ha costado mucho sacar puntos fuera y es uno de los márgenes de mejora que tenemos», manifestó en la previa. Los azulgranas, que han preparado el partido en las instalaciones de Pinatar Arena, no podrán contar con Marc Mateu, uno de los fijos de Ziganda, por culpa de una lesión en el sóleo.

El prometedor canterano del Girona, Óscar Ureña, ha escogido Cartagena como su destino hasta final de temporada con la intención de tener minutos de calidad y seguir creciendo como futbolista. Eso es lo que esperan tanto el jugador como su club después de las intensas negociaciones que han terminado con la cesión del futbolista al conjunto cartagenero. El extremo tendrá que demostrar en el campo las virtudes que le han llevado a debutar en Segunda y Primera División a la temprana edad de 19 años a la vez que ayuda al equipo de Luis Carrión a conseguir sus objetivos. Engrosa un ataque falto de verticalidad y completa la zona de extremos.

Como ya comentó Manolo Breis en su última aparición, el interés por Ureña era máximo y su fichaje estaba «bien encaminado», lo que llevó a la directiva cartagenera a tratar de convencer al futbolista de todas las formas posibles. Una de ellas fue contar con la ayuda de Jairo, excompañero de Óscar en el Girona que actuó como Celestina para llevar a buen puerto la negociación. Contrariamente a las informaciones que apuntaban una reticencia del jugador a firmar por un equipo lejos de su casa, Óscar ha tenido interés por el Cartagena desde el principio y preguntó por la ciudad y por el equipo hasta quedar convencido de su decisión.