Sergio Busquets afronta con optimismo la final de la Supercopa de España 2023 de este domingo, que les enfrentará al Real Madrid en un duelo con un título en juego. El primero que alzaría con el brazalete de capitán desde la salida de Leo Messi.

"La ambición ya la llevamos de serie. Será diferente al partido del Betis. Y creo que de lo que conocemos del Madrid, tenemos que estar preparados para sus contras y ser contudentes en las áreas. El Madrid no necesita dominar mucho", ha comentado el de Badia del Vallès.

Más allá de ganar al Real Madrid, la Supercopa de España puede suponer un antes y un después en el proyecto deportivo, comandado por Xavi Hernández. "Tenemos que centrarnos en nosotros y tratar de ganar un título en este proyecto. Venimos de un tiempo sin ganar títulos, el último fue la Copa y desde entonces han habido muchos cambios, de jugadores, gente joven, entrenadores, sería un impulso, un extra para seguir por el camino correcto", ha apuntado.

Sin novedades de su futuro

Su contrato finaliza el 30 de junio y todavía no ha tomado ninguna decisión sobre dónde jugará la próxima temporada. La voluntad del club y del cuerpo técnico es prolongar su vinculación como blaugrana, pero, sobre la mesa, también está la opción de jugar en la Major League Soccer (MLS).

"No hay novedades, no he decidido y lo importante es el presente y esta final", explicó, rogando no volver a ser preguntado sobre este tema. Al respecto de su relevo generacional, Busquets explicó: "Creo que como ha pasado con Leo... bueno con Leo un poco menos, pero con Xavi, Andrés... no hay que comparar, cada jugador es distinto. Puede jugar cualquiera de los que están jugando. Está Nico cedido, puede jugar Frenkie [De Jong], Frank [Kessie]. Cada uno dará sus cosas diferentes. Y sobre las opciones de mercado, es un asunto del club, no es mi tarea".