A un día del encuentro entre Fútbol Club Cartagena y Huesca (14.00) en el Cartagonova, el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha ofrecido una rueda de prensa para trasladar sus sensaciones del choque. El catalán ha incidido en un cambio de dinámica necesario y en las ganas del grupo por volver a la senda de la victoria. "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido para intentar cambiar la dinámica de resultados. Tenemos ilusión y sabemos que es un partido importante después de no conseguir los mejores resultados en los últimos partidos. Nos enfrentamos a un rival que está cerca de nosotros y queremos sacarles ventaja", ha afirmado.

Las bajas en el conjunto albinegro, que pierde a Calero, Alcalá y De Blasis por sanción, marcarán el partido para los locales, sobre todo, en el lateral derecho. Pese a ello, Carrión confía en los jugadores disponibles así como en los canteranos. "Hemos trabajado varias cosas y tenemos confianza en el filial, no solo para formar el once, sino también para hacer cambios porque creo que pueden aportar mucho y están para eso. La mayoría de jugadores que han entrado han rendido bien. Valoramos varias opciones para el lateral, pero no quiero dar muchas pistas", ha reiterado.

En cuanto a su rival, Luis Carrión ha alabado el trabajo de José Ángel 'Cuco' Ziganda. "Es un buen equipo y ha hecho buenos partidos. Viene haciendo un buen trabajo dentro del modelo de juego de su entrenador, que es claro, muy trabajado y determinado en ataque. Tienen jugadores por fuera con muy buen uno contra uno y son de los mejores de la categoría en eso", ha explicado. "Kante, Carrillo, Escriche o Juan Carlos son buenos rematadores, por lo que tendremos que tener cuidado con eso", ha apuntado.

Los fichajes no tienen demasiado preocupado al preparador, que ha admitido estar "un poco desconectado" por la confianza que tiene en la comisión deportiva. "Puedo permitirme estar pendiente solo del Huesca porque sé que van a hacer las cosas bien", ha asegurado. Sobre la inminente llegada de Óscar Ureña, el de Barcelona no ha confirmado nada y ha devuelto el foco al partido. "Óscar Ureña mañana no va a estar y tenemos que pensar en los que están", ha aseverado.

Por último, Luis ha admitido los problemas en ataque a la vez que ha quitado hierro a la sequía goleadora del equipo en liga. "Creo que hemos llegado algo menos últimamente. Nos ha faltado último pase y el otro día perdimos muchos balones, lo que no nos ha permitido atacar con claridad. Vamos a seguir trabajándolo y llegará el gol. No quiero ninguna obsesión ni gente agobiada", ha concluido.