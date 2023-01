Después de unas intensas negociaciones en las que el FC Cartagena ha tenido que luchar contra equipos de la talla del Málaga o el Real Zaragoza, además del Andorra, el conjunto albinegro ha ganado la pelea y se ha llevado a Óscar Ureña. El canterano del Girona ha escogido Cartagena como su destino hasta final de temporada con la intención de tener minutos de calidad y seguir creciendo como futbolista. Eso es lo que esperan tanto el jugador como su club después de haber generado un impacto positivo en Montilivi con tan solo 19 años debutando en Segunda y posteriormente en Primera División en los últimos dos años. En la ciudad trimilenaria, el extremo tendrá la oportunidad de demostrar todas sus virtudes con un equipo que adolece de peligrosidad en su puesto para ayudar al FC Cartagena a conseguir sus objetivos.

Ya es una realidad. Según ha podido saber este diario, la cesión de Óscar Ureña desde el Girona al FC Cartagena está cerrada. El futbolista ya se ha despedido de compañeros y cuerpo técnico y ha puesto rumbo a la ciudad portuaria, donde el cuadro cartagenero le espera con los brazos abiertos para presentarlo en sociedad. El futbolista se pondrá a las órdenes de su nuevo entrenador cuanto antes, aunque su participación en el partido de mañana entre el conjunto albinegro y el Huesca parece demasiado precipitada. El anuncio se hará oficial en las próximas horas.

Como ya comentó Manolo Breis en su última aparición, el interés por Ureña era máximo y su fichaje estaba "bien encaminado", lo que llevó a la directiva cartagenera a tratar de convencer al futbolista de todas las formas posibles. Una de ellas fue contar con la ayuda de Jairo, excompañero de Óscar en el Girona que actuó como Celestina para llevar a buen puerto la negociación. Contrariamente a las informaciones que apuntaban una reticencia del jugador a firmar por un equipo lejos de su casa, Óscar ha tenido interés por el Cartagena desde el principio y preguntó por la ciudad y por el equipo hasta quedar convencido de su decisión. La agencia de representación del futbolista, Magic Players, también ha desmentido esa supuesta reticencia.

El extremo gerundense se formó en las categorías inferiores del club catalán hasta que, en la campaña 2021-22, dio el salto al primer equipo. Óscar realizó la pretemporada a las órdenes de Míchel disputando tres partidos frente al Barça Athlètic, Espanyol y Barça con solo 18 años y comenzó el curso en dinámica de la primera plantilla debutando en Segunda en la primera jornada, frente al Amorebieta. Ese mismo curso jugaría ocho partidos más en la primera vuelta, pero se cayó del equipo en la segunda por culpa de una lesión en el muslo que cortó su progresión. Después de finalizar el año con el segundo equipo, en Tercera RFEF, volvió formar parte del equipo que había ascendido a Primera solo unos meses antes.

Con ficha del filial, pero como jugador del primer equipo a efectos prácticos, Ureña debutó en la primera jornada de liga ante el Valencia, volvió a jugar dos jornadas después frente al Celta y tres semanas más tarde disputó 11 minutos ante la Real Sociedad. No obstante, Míchel no había vuelto a contar con él desde la séptima jornada y el club empezó a buscar una salida en forma de cesión que ofreciera minutos al jugador. La encontró en el Cartagena, aunque no fueron pocos los pretendientes. Málaga, Real Zaragoza o Andorra estuvieron en la puja por el extremo, sin embargo, ha sido el club cartagenero el que ha terminado haciéndose con sus servicios.