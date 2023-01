La gestión de la plantilla del Fútbol Club Cartagena durante el pasado verano ha provocado un efecto dominó que ha llevado al equipo a su peor momento de la temporada. El golpe a la primera pieza fue mantener una plantilla justa de efectivos y, seguidamente, han ido cayendo todas las demás. Aunque el grupo siempre ha sido sobradamente capaz, los riesgos de no cubrir doblemente todas las posiciones del campo -como el lateral izquierdo o el mediocentro- podían generar grandes desajustes a poco que aparecieran contratiempos. Y los contratiempos llegaron: futbolistas por debajo del nivel esperado, sanciones y un gran número de lesiones que han trastocado los planes del entrenador. La caída de las fichas no se ha detenido hasta llegar al pilar que sostiene al equipo, haciendo caer a Pablo De Blasis y con él a toda la estructura del FC Cartagena.

La pronta separación del grupo en titulares y suplentes, idea detestada por Luis Carrión, no ha traído nada bueno al equipo. Los minutos se han acumulado desde el principio en la primera unidad y la balanza se desequilibró. En esa primera unidad, Pablo De Blasis nunca ha tenido un sustituto ni un relevo, lo que le ha convertido en el jugador con más minutos del Cartagena en liga y en el segundo de toda la competición con 1.938 de un total de 1.980 disputados. El ‘chiquito’ siempre ha sido titular, ha jugado el 98 por ciento del tiempo y solo ha sido sustituido en ocho ocasiones, todas ellas dentro de los últimos 15 minutos de partido.

A pesar de que Pablo De Blasis ha mantenido el ritmo y ha sostenido al Cartagena con un nivel soberbio, la incesable exigencia a la que ha estado sometido ha terminado afectando a su rendimiento en las últimas jornadas coincidiendo con el bajón de rendimiento de equipo y los malos resultados.

De un acierto en el pase cercano al 80 por ciento en las primeras quince jornadas, el argentino ha descendido hasta el 73 en los últimos siete compromisos, un tramo en el que el equipo solo ha logrado dos victorias y en el que el de La Plata no ha servido ni una asistencia. El cansancio del mediapunta también se nota en las pérdidas de balón, que han aumentado significativamente de una media de 20 a 25 en la misma serie de partidos.

La última asistencia de Pablo De Blasis se remonta al encuentro frente al Málaga de la decimocuarta jornada -acumula ocho partidos sin asistir-, cuando firmó dos pases de gol, primero a Ortuño y después a Jansson para darle la victoria a los suyos. Su ámbito favorito no está siendo su fuerte en los últimos partidos y el equipo lo nota con una sequía goleadora sin precedentes en la era Carrión que coincide con su mala racha en cuanto a aportación ofensiva.

Este fin de semana, frente al Huesca, Pablo De Blasis no aparecerá en el once titular por primera vez en la temporada y verá a sus compañeros desde la grada del Cartagonova, pero el descanso no le vendrá del todo mal al argentino si le sirve para reponer fuerzas. Luca Sangalli o Borja Valle ya han actuado este curso en la posición de mediapunta y pueden suplir al ‘ocho’ por detrás del delantero, una posición en la que también puede aparecer David Ferreiro dejando la banda para buscar posiciones interiores como hace instintivamente en su estilo de juego.

Toni Datkovic asegura que «no hay espacio para el amor» en el choque ante su exequipo

El central del FC Cartagena, Toni Datkovic, compareció ayer ante los medios del club tras el entrenamiento matutino para trasladar su opinión acerca del partido de mañana sábado. El zaguero afirmó que «es un partido muy importante porque el equipo llega después de varios resultados malos y necesita hacer todo el esfuerzo posible para ganar». Pensando, quizás, en las posibilidades del equipo en la zona alta, Toni añadió que el encuentro «es como una final para el grupo».

También repasó el último choque que terminó con una nueva derrota en Granada. «Fue un partido duro. No podemos decir que jugamos muy mal, pero es un equipo con mucha calidad que quiere subir sí o sí y el 1 a 0 no es un resultado malo. Pudimos hacer mucho más, sobre todo en la primera parte y tenemos que aprender de lo malo para hacerlo mejor contra el Huesca», aseguró.

Por último, el croata recordó su pasado con el equipo oscense. «Con el Huesca fui campeón de Segunda en una temporada de ensueño, pero eso es pasado y necesito olvidarme de esto para ganarles. No hay espacio para el amor», concluyó.

Cuco Ziganda alaba el juego del Cartagena y demuestra su estudio del cuadro albinegro

En la previa del encuentro de mañana, José Ángel ‘Cuco’ Ziganda ofreció una rueda de prensa para tratar el choque del Cartagonova en la que comenzó alabando el estilo de juego del Cartagena a pesar de sus malos resultados de las últimas jornadas. «Tiene una continuidad y un patrón de juego muy determinado, tiene control del juego a través de la pelota, es valiente y atrevido. Los últimos partidos no han estado tan acertados, pero la trayectoria es muy positiva y la idea de club muy clara», aseguró el técnico del conjunto oscense.

Sobre los suyos admitió que el equipo necesita dar un paso adelante fuera de casa y quiere comenzar a hacerlo en tierras cartageneras. «Tenemos claro que la dinámica fuera de casa tiene que cambiar, tenemos que dar un plus, nos ha costado mucho sacar puntos fuera y es uno de los márgenes de mejora que tenemos. El sábado tenemos la primera oportunidad y debemos mostrarnos fiables y seguros, dar una imagen más poderosa que la demostrada hasta ahora», expresó el entrenador antes de poner rumbo a la ciudad trimilenaria.