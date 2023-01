Pito Camacho fue presentado este miércoles como nuevo jugador del UCAM Murcia. El delantero almeriense, cuya contratación se confirmó a finales del mes de diciembre, explicaba que llega para ayudar al equipo a conseguir los objetivos y agradecer así esta confianza. Estoy muy feliz de estar aquí. Llevo mucho tiempo deseando vestir esta camiseta y cuando recibí la llamada de Miguel no me lo pensé. Siempre he querido estar aquí».

Camacho ya debutaba el pasado fin de semana ante el Mar Menor. «El recibimiento de los compañeros ha sido espectacular. El vestuario es una familia y eso facilita todo muchísimo. El día a día es muy fácil con ellos y me sentí muy cómodo en los primeros minutos que he disputado», explicó. Sobre los objetivos del UCAM Murcia CF para esta temporada, el almeriense remarcó que «confío muchísimo en esta plantilla. Me gusta mucho el equipo y su estilo de juego. Creo que contamos con un perfil de futbolista adecuado, pero esto es fútbol. Soy ambicioso. Si las cosas no salen bien, hay que trabajar el doble para conseguirlo. El vestuario tiene que ser un bloque y tiene que tener esa tranquilidad. No podemos dejar escapar más puntos y los diez últimos partidos van a ser claves». Por su parte, Miguel Linares, director deportivo del UCAM, decía que con Pito Camacho «buscamos una serie de características que creemos que nos faltaba en la plantilla. Viene para sumar, para aportar goles y exigencia. Además ha sido una incorporación prematura por su situación que era favorable para nosotros porque estaba disponible para poder jugar ya el primer partido de este mes de enero. Le deseamos suerte en esta nueva etapa».