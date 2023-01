El Alhama El Pozo sigue escribiendo con letras de oro su historia. Supera su propio listón al meterse en cuartos de final de la Copa de la Reina tras vencer al Levante por 5-3 en el último suspiro del tiempo añadido de la prórroga. Fue el gol de la coja, ya que la defensa y capitana Judith Caravaca se había quedado de palomera al sufrir problemas físicos que le impedían rendir en su puesto, y haber realizado su equipo, todos los cambios. El quinto de Marina Martí solo sirvió para certificar el pase.

Las locales salieron presionando muy arriba, ganando los balones divididos, con mucha actitud, superando en todo, a su rival. Fruto de ese nivel de juego llegó el primer tanto de las azulonas. Un disparo de Raquel Pinel se coló por la escuadra.

A medida que pasaban los minutos, el Levante fue cogiendo el control del juego, aunque solo pudo empatar a balón parado, el principal punto flaco de las alhameñas. Mayra Ramírez, de cabeza, consiguió las tablas.

Reaccionó bien el Alhama, que cinco minutos después volvió a adelantarse. Recibe Xaxa Adule a la espalda de la defensa, disparó duro, repelió Livia y Raquel Pinel, llegando desde atrás, marca el segundo.

Randri quiso darle velocidad a su equipo con la incorporación de Marina y Morcillo al inicio del segundo tiempo, pero fue el Levante quien empató, como no, de córner. Esta vez el cabezazo fue Nuria Mendoza. Las granotas voltearon el marcador a los 56 con un gol de Alba Redondo. El Alhama no perdió la fé y logró empatar gracias a Kuki. El 3-3 ya no se movería del marcador, llevando el partido a la prórroga.

Cuando todo el mundo pensaba en los penaltis, llegó la jugada del cuarto tato local. Error de la portera Livia, se aprovechó Andrea Carid, que envió una vaselina que la meta toca con los dedos, y Judith Caravaca, que estaba coja, y se había quedado de palomera, anotó el tanto del triunfo.

FICHA TÉCNICA

ALHAMA ELPOZO: Noe Gil, Olivia (LucÍa Martínez, 95), Judith, Lena Pérez, Nerea Vicente (Marina Martí, 46), Daniela Arques, Aldrith Quintero, Kuki (Carmen Fresneda, 76), Astrid (Andrea Carid, 70), Xaxa Adule (Raquel Morcillo, 46) y Raquel Pinel (Jade Boho, 59). LEVANTE: Livia Peng, Nuria Mendoza (Diallo, 80), Méndez, Fernández, Mayra Ramírez, Andronova (Erika, 76), Alba Redondo, Tatiana (Alharilla, 79), Leire Baños, Calligaris y Tomás (Estela, 108).

GOLES.

1-0. Min. 11: Raquel Pinel.

1-1. Min. 30: Mayra Ramírez.

2-1. Min. 35: Raquel Pinel.

2-2. Min. 51: Nuria Mendoza.

2-3. Min. 56: Alba Redondo.

3-3. Min. 66: Kuki.

4-3. Min. 120: Judith.

5-3. Min. 125: Marina Martí.

ÁRBITRO: Ylenia Sánchez Miguel (Catalana). Amonestó a las locales Aldrith Quintero, Carmen Fresneda y Olivia, además de las visitantes Andonova y Tatiana.

ESTADIO: José Kubala. 300 personas.