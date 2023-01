Solo hay que ir repasando jornada a jornada las clasificaciones del Real Murcia en las últimas temporadas para darse cuenta del caminar por el desierto del club grana. Si el pasado verano conseguía un ascenso de categoría que no llegaba desde 2014, aunque para lograrlo hubo que bajar a la cuarta liga del fútbol español, este domingo los de Mario Simón tendrán la oportunidad de vestirse de líderes, algo que no ocurre desde hace casi siete años.

Porque para ver al Real Murcia al frente de la tabla hay que remontarse al 23 de abril de 2016, última vez en la que el conjunto murciano logró ocupar esa posición de privilegio. La derrota en Nueva Condomina ante el Recreativo de Huelva hizo que el UCAM superase a los murcianistas, que comandaban la clasificación desde el mes de noviembre.

Ha llovido ya desde aquella amarga campaña en la que, con José Manuel Aira en el banquillo, se pasó de marcar el ritmo del Grupo IV de Segunda B, acumulando hasta 22 jornadas al frente de la clasificación, a sufrir una grave crisis en el tramo final que costó el liderato. No solo eso, el técnico fue destituido y en el play off se cayó a las primeras de cambio, porque con José Luis Acciari en el banquillo no se fue capaz ni de eliminar a un Toledo que ganó en la vuelta en Nueva Condomina por 1-2.

Si los aficionados del Real Murcia pensaban que no se podía tener más mala suerte, después de vivir aquella temporada 2015-2016 de claros y sombras y en la que incluso Guillermo Martínez Abarca tuvo que coger la presidencia tras el fallecimiento de Jesús Samper, se equivocaban.

Solo hay que darse cuenta que desde aquel curso, los granas nunca más han sido capaces de liderar la clasificación, porque el hacerlo tras la jornada 1 de la campaña 2016-2017 prácticamente no cuenta. No solo eso, de las cinco temporadas siguientes, solo en dos se jugó el play off -2016-2017 y 2017-2018-, viviéndose el ridículo del descenso a la cuarta categoría en la 2020-2021.

Esa caída permitió que el pasado verano la afición grana pudiese celebrar un ascenso de nuevo, aunque a lo largo del curso en Segunda RFEF el Real Murcia de Mario Simón nunca fue líder. Pese a ello, no falló en el play off disputado en Alicante y en el que se impuso primero al Rayo Cantabria y en la final al Peña Deportiva.

Pues seis años y nueve meses después, el Real Murcia tiene la posibilidad este sábado de alcanzar el liderato de la clasificación. Y para empezar el fin de semana durmiendo en el primer puesto depende de sí mismo. Porque los granas se enfrentan precisamente al actual líder, el Eldense. Los de Elda, que jugarán en casa, tienen dos puntos más que los de Mario Simón, por lo que de caer derrotados, serán desplazados de esa privilegiada posición por los murcianistas.

La victoria grana en el Nuevo Pepico Amat les permitiría dormir de forma plácida el sábado, aunque para agarrarse a ese primer puesto durante toda la semana habría que esperar a ver lo que hace el Castellón el domingo en casa frente a la UD Logroñés. Los orelluts, que viven una grave crisis de resultados, son segundos, aunque con los mismos puntos que el Real Murcia. Ahora mismo superan a los de NC por un gol de diferencia.

Ya el pasado fin de semana, el Real Murcia tuvo la oportunidad de dormir líder de haber ganado el sábado al Amorebieta, pero el empate a 0-0 vivido en Nueva Condomina les impidió darse esa alegría por unas horas, ya que el domingo les hubiese desplazado al empatar el Eldense.