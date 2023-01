La gestión de la plantilla del Fútbol Club Cartagena en el presente mercado de invierno no está siendo la mejor. Las salidas de Óscar Arribas, Sergio Tejera, Julián Delmás y Jaime Romero dejaron cuatro huecos en una plantilla que ya iba justa de efectivos y, por el momento, solo Miguelón ha llegado para compensar la balanza.

Con veinte futbolistas del primer equipo podría ser suficiente, no obstante, a perro flaco todo son pulgas y cualquier contratiempo podía afectar significativamente al equipo tal y como ha ocurrido. Las sanciones a Calero y De Blasis por cinco amarillas se suman a la baja por roja directa de Pedro Alcalá para dejar desprotegido al Cartagena antes de recibir al Huesca. Sin Sanghyeok Lee y Neskes, que no cuentan para Carrión, el entrenador se queda con catorce jugadores de campo para afrontar el choque.

Lo apretado del presupuesto obliga al FC Cartagena a competir con los grandes clubes de LaLiga Smartbank de forma creativa y la comisión deportiva del club albinegro tomó una decisión cuando planificaba la plantilla de la temporada en juego. Se optó por nombres contrastados confiando en su experiencia para mantener una plantilla corta, pero de garantías. Así funcionó de maravilla el equipo en la primera vuelta, donde muchos jugadores volvieron a su mejor nivel para darle la razón a la directiva, no obstante, la llegada del mercado de invierno trastocó los planes de la entidad cartagenera cuando Arribas, Delmás y Tejera pidieron la carta de libertad.

Las tres inesperadas bajas, además de la de Jaime Romero, descolocaron los planes del técnico catalán que, si bien no tenía a ninguno de ellos en consideración de titulares, sí estaba contando con ellos en las rotaciones cuando las circunstancias lo requerían. Ahora que las circunstancias lo requieren, ninguno de ellos está para suplir carencias mientras la competición sigue adelante. Calero y De Blasis cumplen ciclo de sanción mientras que Alcalá vio la tarjeta roja en el último partido. Los tres jugadores más utilizados por Carrión no podrán jugar ante el Huesca en el momento de la temporada más delicado para el Cartagena.

El sábado llega el Huesca al Cartagonova y Luis Carrión solo tiene disponibles a catorce jugadores de campo de la primera plantilla para hacerle frente: Pablo Vázquez, Datkovic, Kiko Olivas y Miguelón en la defensa; Sangalli, Rico, Musto y Valle en el centro del campo; Ferreiro, Franchu y Jansson en los extremos; además de Ortuño y Sadiku en la delantera. Las dificultades para el entrenador albinegro no se limitan a sus escasas opciones, sino que también tendrá que decidir si arriesga con Olivas y Miguelón tras recuperarse de sus lesiones recientemente y con Musto después del golpe que le obligó a retirarse en Granada.

Si todos están bien, la solución más factible y continuista es la de un once compuesto por Aarón en portería; una defensa de cuatro con Miguelón en la derecha, Olivas y Vázquez en el centro y Datkovic en la izquierda; un centro del campo con Rico y Musto en el doble pivote y extremos ocupados por Ferreiro y Jairo; Borja Valle en la media punta y Ortuño arriba. Si ninguno de los tocados llega a tiempo, Carrión tendrá que tirar de canteranos para completar el equipo titular.

Medina Cantalejo confirma el error de Busquets en la mano de Quini

La parroquia albinegra está que echa humo después de las últimas declaraciones del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo. El exárbitro compareció ayer en una rueda de prensa previa a la disputa de la Supercopa de España y en ella afirmó que jugadas como la que perjudicó al Cartagena en Granada son sancionables.

«Si saltas de espaldas con los brazos extendidos y tocas el balón, date por fastidiado, porque todas las instrucciones que tenemos son que hay que sancionar esas manos», afirmó con seguridad. Pareció estar definiendo la jugada de Quini dentro de su propia área que Busquets Ferrer no señaló como penalti cuando debería haberlo hecho, según el propio Comité Técnico de Árbitros.

La jugada perjudicó claramente al Cartagena, que habría tenido una ocasión de oro para empatar el partido en el último minuto y rascar un punto. Aún así, Luis Carrión no quiso opinar en rueda de prensa. «Como no lo entiendo, no opino», afirmó tras el partido.

Quien sí ha protestado, aunque de manera irónica, ha sido el club desde su cuenta oficial de Twitter, refiriéndose a la jugada como ‘El Gran Enigma’ en el cartel del siguiente partido. La imagen ha tenido gran repercusión en redes sociales.