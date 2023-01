Doce días después de que Agustín Ramos anunciase a bombo y platillo la llegada al accionariado del Real Murcia de un inversor que iba a poner sobre la mesa diez millones de euros, la incredulidad alrededor de esta información, no confirmada oficialmente, ha ido en aumento. No han ayudado tampoco las declaraciones realizadas por Julián Luna, abogado que, según el presidente, representaba al empresario o fondo X, pero que ha afirmado que no hay nadie con nombre y apellidos, sino negociaciones abiertas con varios, una especie de subasta que hace presagiar un final parecido al que se vivió hace ya algunos años con Antonio Perea y sus cuentos de jeques y chinos.

Habrá que esperar a finales de enero, fecha en la que Luna afirma que se ingresarán 10 millones de euros, para saber si estamos ante el bombazo de las últimas décadas dentro del club grana o si simplemente es otra broma de mal gusto para una afición cansada y que ya no se cree absolutamente nada. De momento, pese a anunciarse que había un inversor cerrado y que todo estaba firmado, la única persona que ha estampado su firma junto con la de Agustín Ramos es Julián Luna, quien incluso ha dicho que ha sido él mismo el que puso los 500.000 euros ingresados a finales de diciembre, una cifra muy inferior a la que se esperaba dentro del consejo de administración. Llama la atención la inexistencia de un inversor pese a que ya hay un contrato firmado y también es llamativo que, pese a que nadie ha dado el paso al frente, se dé por hecho que se van a invertir 10 millones de euros, la cantidad máxima pero que curiosamente es menos creíble que si se hablara de una inyección inicial más lógica - 2 o 3 millones de euros-. Las dudas que han surgido incluso en Agustín Ramos y su gente de confianza son las mismas con las que la afición recibió la noticia a finales del mes de diciembre, y es que hay hasta ocho razones para no confiar en que esta historia tendrá un final feliz. Estas son esas razones... Sin inversor... El pasado 29 de diciembre, Agustín Ramos daba por hecho la entrada de un gran inversor al accionariado del Real Murcia. Al preguntarle por la identidad del mismo, el presidente grana indicaba que éste no quería darse a conocer todavía, desvelando solo que llegaba de la mano del abogado Julián Luna. Pero resulta que ni en ese momento había inversor/fondo ni en este momento lo hay. La única realidad es que Julián Luna ha iniciado una especie de subasta en busca de uno o varios inversores, algo que el propio Ramos ya estaba realizando por su cuenta. «Hay varias posibilidades», ha afirmado Luna en varios medios de comunicación, lo que viene a desmentir las informaciones iniciales lanzadas desde el propio club y en las que se daba por hecho que ya estaba cerrado el acuerdo con el inversor X a la espera de que este quisiese comunicar su nombre. ... pero con contrato Es llamativo que no haya inversor pese a anunciarse la noticia con bombo y platillo, pero más llamativo es que sin inversor sí se haya firmado un contrato donde, según fuentes del club, se llega a especificar plazos de pago e incluso que Agustín Ramos se mantendría en el cargo hasta que el equipo llegase a Primera División. Sin inversor, ese contrato ha sido firmado por Julián Luna, y conociendo este detalle surgen varias preguntas que también quitan credibilidad a la historia que está trasladando el abogado de Archena, curiosamente paisano de un Antonio Perea cuyo nombre hace temblar al murcianismo. Porque pocos se creen que un inversor capaz de inyectar 10 millones de euros vaya a aterrizar en el Real Murcia ateniéndose a un contrato ya firmado por otros. Si Agustín Ramos tiró para atrás el acuerdo con Felipe Moreno porque el segundo quería imponer su criterio en todas las decisiones, parece poco probable que llegue alguien a poner el dinero cuando diga Luna o Agustín y para quedar en un segundo plano dado el contrato ya establecido. La inversión más alta... Chirría también que Julián Luna deje claro que no hay un inversor, sino negociaciones a la espera de encontrar alguno, pero que tenga claro que el que venga vaya a invertir 10 millones de euros, justo la cifra que se lanzó en préstamos convertibles y que era la que inicialmente querían poner Agustín Ramos y Felipe Moreno. Cualquier aficionado hubiera dado por buena una cantidad menor, sin embargo Julián Luna ha realizado la apuesta más alta, lo que hace que muchos comparen al abogado archenero con un Víctor Gálvez que aterrizó en Nueva Condomina hablando de fichar a Guti como entrenador o de llegar a la Champions. ... el ingreso más bajo Habla Julián Luna de invertir diez millones de euros, pero a las primeras de cambio solo ha podido ingresar 500.000 euros, una cifra interesante de no ser por los delirios de grandeza del archenero. Una cantidad que podría haber sido aceptada como signo de buena voluntad, solo ha dejado en entredicho al intermediario, y es que ese dinero es incluso inferior al que prometió inicialmente, generando malestar hasta dentro de las oficinas de Nueva Condomina. Si Ramos pensaba que ese primer ingreso superaría el millón de euros, al final tuvo que conformarse con 500.000 a la espera de que las siguientes promesas se hagan realidad. Se ignora el conflicto judicial por la propiedad del club Cualquier inversor serio lo primero que haría sería sentarse a la mesa con Mauricio García de la Vega para intentar acabar con la batalla judicial por la propiedad del club. Lo hizo Alfonso García en su segundo intento por entrar en el Real Murcia y lo repitió un Felipe Moreno que incluso dio un paso más firmando un contrato de compra venta de las acciones del mexicano, pero parece que para Julián Luna ese problema no existe, o por lo menos no ha hecho ningún movimiento para intentar informarse de cómo está la situación. Ni la impugnación del proceso de préstamos convertibles parece un problema para el abogado de Archena, y esto también hace que surjan dudas sobre su credibilidad. Porque parece poco probable que un fondo de inversor o un empresario esté dispuesto a poner diez millones de euros que podrían quedar en papel mojado si el Supremo da la razón a García de la Vega, iniciándose un ‘efecto dominó’ que convertirá al mexicano o a Felipe Moreno en el dueño del 84% del club. La inversión llega fuera de plazo y quedaría en manos de la Junta ¿Qué accionista se negaría a aprobar la conversión en acciones de 10 millones de euros? La respuesta lógica sería ninguno, pero teniendo en cuenta lo que pasó hace algo más de un mes y los intereses de unos y otros todo puede pasar. Por eso, acabado ya el plazo abierto para convertir dinero en acciones, resulta extraño que un inversor se arriesgue a meter diez millones de euros sin tener el control del club y sin la seguridad de tener el apoyo de la Junta de Accionistas. ¿Qué ocurriría si llega esa inversión y en la siguiente Junta, se unieran por ejemplo Francisco Tornel y su grupo rebelde con Mauricio García de la Vega y otros y se negaran aceptar la conversión en acciones de ese dinero, algo que por cierto ya hicieron con Agustín Ramos?. Pues pasaría que el presunto inversor se quedaría sin ningún poder al no tener acciones. ¿Alguien arriesgaría así su dinero? Dudas hasta dentro del club No es que el murcianismo o los medios de comunicación no den credibilidad a la aparición de Julián Luna, es que dentro del club, pese a confiar en un inicio en el abogado archenero, hay momentos de dudas. Por mucho que el letrado prometa la entrada de un inversor, nadie en NC pone la mano en el fuego porque esto se haga realidad, y es que no estamos hablando de que haya un fondo o un empresario importante detrás de Luna, solo se sabe que este ha iniciado una subasta, subasta que podría haberse llevado desde los propios despachos sin necesidad de intermediación de nadie. Una hemeroteca llena de cuentos chinos Si Julián Luna hubiera aparecido hace diez años, muchos habrían comprado su historia sin poner demasiadas cortapisas. Pero el problema es que el murcianismo ha vivido ya tantas desilusiones, ha sufrido ya tantos engaños de inversores falsos, que ya no se creen nada. Por eso piden pruebas, y de momento la única prueba es el ingreso de 500.000 euros, una cifra demasiado baja tras prometer 10 millones. Por no haber no hay ni una confirmación de que se ha cumplido con la Agencia Tributaria para levantar los embargos, y es que al parecer, lo ingresado solo ha servido para hacer un pago a la Seguridad Social.