El Fútbol Club Cartagena está atravesando su peor momento de la temporada. Los de Carrión no suman los tres puntos desde hace más de un mes y encadenan tres derrotas -dos de ellas de forma consecutiva- en los últimos cuatro encuentros, una situación que no se le había presentado al Cartagena desde el inicio de la temporada. El cuadro cartagenero, que promediaba una victoria por cada dos partidos antes de entrar en colapso, solo ha cosechado un punto de los últimos 12 y ha caído desde lo alto de la tabla hasta la desangelada zona media para casi decir adiós a sus opciones de entrar en play off. Varias son las causas del bajón de rendimiento del equipo, pero la sequía goleadora es, a la vez, causa y efecto del bloqueo albinegro.

Desde su llegada a la ciudad trimilenaria, Luis Carrión ha basado su fútbol en los goles. Con goles salvó al equipo del descenso, con goles firmó la segunda mejor temporada del club en Segunda el pasado año y con goles había situado este curso al equipo en la zona de play off durante gran parte de la primera vuelta. En su primera campaña completa, el técnico catalán formó un equipo pensado para golear y terminó el año como el tercer equipo más goleador con 63 tantos -1,5 por partido- y nunca pasó dos jornadas consecutivas sin marcar. Este hecho, que se mantenía desde la llegada del catalán al banquillo albinegro hasta la presente campaña, es buen indicador de su idea de juego. Se rompió ese registro en la primera vuelta después de la derrota en Las Palmas -1 a 0- y el empate a cero frente al Granada en casa, pero la racha actual es mucho peor y más preocupante: no marca el Cartagena desde principios de diciembre y acumula ya cuatro partidos sin ver portería frente al Villarreal -0 a 1-, Sporting -0 a 0-, Racing -0 a 3- y Granada -1 a 0-. Antes de entrar en el bache, el cuadro cartagenerista venía con buena dinámica goleadora y había firmado 23 tantos en 18 jornadas -1,3 goles por encuentro-, una estadística que ha bajado con los últimos resultados. El Cartagena no se levanta La situación del cuadro albinegro de cara al gol es la pescadilla que se muerde la cola: el equipo no marca porque no genera y no saca los resultados porque no marca. El bloqueo es total y coincide con la sequía de sus dos puntas, Alfredo Ortuño y Armando Sadiku. Los delanteros se convirtieron, en un momento dado de la primera vuelta, en la pareja más goleadora de LaLiga Smartbank, sin embargo, han pasado de pelear por el puesto con goles a no merecerlo ninguno. Juntos suman un total de 757 minutos sin ver portería entre liga y Copa, desde el encuentro ante el Eibar del pasado 27 de noviembre en el que ambos anotaron. Con dos salidas en la zona de extremos, al Cartagena se le hace imprescindible el fichaje de varias piezas en ataque. Para volver a ganar, Carrión necesita piezas capaces de desplegar su ofensiva idea de juego, lo que se traduce en extremos con capacidad de desborde y asociación interior. No los tiene, por ahora, ni en Franchu, ni en Ferreiro ni en Jansson, que aún deben mejorar para darle al equipo lo que se espera de ellos. Puede encontrarlos en el complicado mercado de invierno y es ahí donde debe centrar sus esfuerzos el club albinegro. Miguelón gana enteros para debutar en el choque ante el Huesca El Fútbol Club Cartagena afrontará su próximo partido de LaLiga SmartBank el domingo a las dos de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Huesca con las sensibles bajas de dos de sus titulares indiscutibles, el lateral derecho Iván Calero y el central Pedro Alcalá. Ambos cumplirán sanción en un encuentro en el que seguramente se verá obligado a participar Miguel Juan Llambrich ‘Miguelón’, único fichaje realizado hasta la fecha por la entidad blanquinegra en este mercado de invierno. Alcalá fue expulsado este domingo en el partido perdido por 1-0 en el campo del Granada Club de Fútbol por una falta sobre Njegos Petrovic en el minuto 88 y eso le obligará a descansar el domingo, lo mismo que le ocurre a Calero, en su caso por una tarjeta amarilla que le hace cumplir el ciclo de amonestaciones. La baja de Alcalá seguramente hará que Kiko Olivas, saliente de lesión, ocupe sitio en el eje de la zaga acompañando a Pablo Vázquez mientras que la de Calero otorga a Miguelón la opción de estrenarse pues es el único lateral derecho específico disponible que tiene el entrenador Luis Carrión tras la marcha de Julián Delmás. La salida de este futbolista y las de Sergio Tejera, Óscar Arribas y Jaime Romero hace que el Cartagena sólo tenga a 20 jugadores en la primera plantilla, la cual se completa con futbolistas con ficha del filial como Neskes, Farru, Carlos Sánchez y el costamarfileño Djaka, quienes fueron convocados para el encuentro de Granada aunque ninguno de ellos llegó a participar.