El UCAM Murcia CB arrancó el 2023 realizando dos grandes esfuerzos en sus respectivos partidos ante el Pinar Karsiyaka y el Lenovo Tenerife para adjudicarse la victoria. De hecho, su nivel defensivo ante el conjunto tinerfeño fue clave en la segunda mitad para superar al equipo tinerfeño en el Palacio el pasado día de Reyes. Y eso es algo que ayer echó en falta en su encuentro ante el Surne Bilbao Basket (99-81), donde la acumulación de partidos -tres en cinco días- y el juego desplegado por su rival le acabó superando antes de lo esperado.

Los de Sito Alonso se mostraron mucho más vulnerables atrás de lo que venían mostrando, y así perdieron buena parte de las opciones que le podían haber permitido finalizar la primera vuelta entre los primeros clasificados de la Liga Endesa. El UCAM fue capaz de utilizar todo su potencial de energía en el Bilbao Arena, por lo que concedió demasiadas facilidades ante un Bilbao Basket que contó con acierto y con una buena lectura de lo que requería el partido para no darle ninguna opción. Los ‘hombres de negro’ vencieron al equipo murciano en todos los cuartos, controlaron el rebote y le doblaron en asistencias. Todo ello liderado por un Lud Hakanson que finalizó el encuentro con 25 puntos y 11 asistencias ante los problemas defensivos que mostró el UCAM Murcia.

Ni siquiera el buen momento de Nemanja Radovic, quien volvió a destacar con 13 puntos y 9 rebotes y ofreció buenas acciones sobre el parqué, sirvió para hacer daño al cuadro dirigido por Jaume Ponsarnau, que tras el descanso puso el pie en el acelerador y no ofreció ninguna tregua. Nada más arrancar la segunda mitad elevó la distancia hasta la máxima ventaja entonces (15 puntos) y el UCAM Murcia nunca más se enganchó al partido. Todo lo contrario, se le hizo muy cuesta arriba una parte final del choque en la que incluso mostró signos de que la situación le superaba.

Y es que ya el inicio avisaba de que no iba a ser nada fácil adjudicarse la victoria en la noche de ayer. Un parcial de salida de 6-0 sirvió que el Surne Bilbao Basket comenzase a marcar territorio con un Jeff Withey liderando en la anotación (9-2). Sito Alonso tuvo que solicitar tiempo muerto muy rápido para buscar la reacción de los suyos y, junto a la entrada de Travis Trice y Jordan Davis, el equipo universitario se liberó algo en ataque. No obstante, a pesar del parcial de 0-6 en esta fase del encuentro, los problemas en defensa permanecieron cuando apareció Francis Alonso para despegar a los de Miribilla en el marcador (18-10). El UCAM, con Davis y Diop, trató de contestar rápidamente, pero no fue suficiente ante un Bilbao Basket que aprovechó su inercia y los problemas de su rival para finalizar el primer cuarto por delante (28-21).

La llegada del segundo cuarto tampoco alteró demasiado el guion. Elconjunto local logró ampliar su ventaja hasta los diez puntos en los primeros minutos, mientras que Jordan Davis se convertía en la mejor solución para mantener al UCAM en el partido (32-24). Después de que el encuentro se detuviera unos instantes, por la avería del cronómetro en ambas canastas, Travis Trice y Nemanja Radovic encendieron la luz del conjunto universitario para colocar a los suyos a tan solo cuatro puntos de distancia y provocar el tiempo muerto de Jaume Ponsarnau (36-32). Los de Sito Alonso confirmaron su mejoría imponiéndose en el rebote ofensivo, aunque eso no fue suficiente para tomar la iniciativa en el marcador tras una gran acción de Radovic en la pintura. Fue entonces cuando el Bilbao Basket aprovechó para dar otro paso adelante, y un triple de Andersson provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (43-36). El Bilbao Basket amplió de nuevo la diferencia hasta los dobles dígitos con cinco puntos de Smith y, a pesar de que McFadden convirtió dos tiros libres antes de finalizar la primera parte, Francis Alonso volvió a dejar el marcador en unos cómodos diez de distancia (50-40).

La segunda mitad arrancó con el cuadro bilbaíno colocando la máxima ventaja con dos triples consecutivos de Hakanson (58-43). Pero fue el tercero el que hizo estallar al Bilbao Arena, mientras que el UCAM solo pudo contener la hemorragia con las respuestas de Pustovyi bajo el aro (61-47). El partido se descontroló por momentos, con los lanzamientos errados de Smith y McFadden, pero la vuelta a la calma no benefició tampoco a un UCAM al que Radovic se echó a las espaldas con dos triples (67-57). Todavía así, los universitarios no pudieron frenar al Bilbao Basket en defensa en ningún momento y Hankanson se marchó hasta los 20 puntos, anotando 15 de ellos en siete minutos de este cuarto. Dos triples locales, de Kyser y Rabaseda, dejaron aún más tocado al equipo universitario ante sus ataques precipitados con Trice (74-59). El UCAMtrató de rebajar la distancia en los últimos compases por mediación de Jordan Davis, pero fue imposible (77-60).

Recortar diecisiete puntos era una tarea complicada, y Sito Alonso trató de cambiar la dinámica agitando el quinteto con Rojas como ala-pívot y Ryan Luther como pívot. Pero tampoco así se encontró la mejoría que necesitaban los universitarios en la parcela defensiva, donde el Bilbao Basket se encontró demasiadas facilidades (81-63). Poco cambió en el partido después de un tiempo muerto solicitado por el técnico universitario y la recta final parecía que se le hacía demasiada larga al UCAM cuando todavía restaban seis minutos. La losa del marcador era demasiado pesada para afrontar los últimos compases y el Bilbao Basket no aflojó en ningún momento ante un equipo murciano que bajó algo pronto los brazos (99-81).

Sito Alonso: "Hay que aprender a jugar cuando el desacierto es grande"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, consideró ayer sobre el encuentro, en el que su equipo cayó en la pista del Bilbao Basket (99-81), que los últimos minutos de segundo cuarto y el «espectacular» inicio del tercero de Ludde Hakanson fueron claves en la derrota del UCAM Murcia en la Liga Endesa.

Ahí han abierto una brecha no insalvable, pero sí difíc«il de contrarrestar cuando no hemos tenido el mejor día en muchas cosas. Hay que aprender a jugar cuando el desacierto es grande sobre todo fuera de casa. En una pista como ésta o estás al cien por cien desde el principio o cuesta mucho», admitió Sito Alonso.

Además, el entrenador universitario se mostró muy molesto con los gritos de «pesetero» que le dedicaron algunos aficionados de Miribilla y recalcó que con su salida del Bilbao Basket al Baskonia en 2016 dejó «115.000 euros netos» en las arcas del club vizcaíno. «Solo me ha molestado lo de pesetero, eso es mentira. He dejado aquí 115.000 euros netos, así que de pesetero nada. Un poquito de respeto. En la vida lo voy a admitir», recalcó Sito Alonso, visiblemente molesto, en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el Bilbao Arena frente al Surne Bilbao Basket (99-81).