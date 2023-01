El Fútbol Club Cartagena cerró este domingo en Los Cármenes un mes para olvidar. Un mes en el que ha perdido la fuerza, la vitalidad y la frescura que habían caracterizado su juego desde el inicio de temporada. Al contrario de lo que podría parecer, el parón navideño tampoco ayudó a levantar el ánimo de un equipo que se cae. Terminó la primera vuelta el conjunto albinegro saturado de su idea futbolística y agotado físicamente y ha empezado la segunda de la misma forma, perdiendo en Granada por segundo partido consecutivo, algo que no le había ocurrido al Cartagena en todo el curso.

El primer plato para comenzar la segunda mitad del campeonato no invitaba al optimismo. El Granada llega tarde para colocarse entre los primeros clasificados y fue con todo a por un Cartagena perdido. Como no podía ser de otra forma, los nazaríes superaron a los cartageneros en todos los ámbitos: pusieron más atención, intensidad en los duelos y confianza en su idea para conseguir los tres puntos mientras los de Carrión aguantaban el chaparrón -literal y figurado- firmando un empate milagroso que se podría haber producido de no ser por el polémico penalti que terminó siendo decisivo.

Escandell regresó a la portería para volver a ser el santo albinegro y Rico sostuvo al equipo con un partidazo hasta que le duró la gasolina, no obstante, cuando lo peor para el Cartagena había pasado, un penalti de Calero que solo vio Mateo Busquets Ferrer dio la ventaja a los locales . La efervescente reacción cartagenera se quedó a medio y los albinegros se trajeron de vuelta la decepción de la derrota y las bajas de Musto por lesión y Alcalá, por expulsión.

El partido comenzó accidentado cuando, a los tres minutos de juego, Sadiku recibió una carga en el área rival y cayó sobre la rodilla de Rubén Rochina lesionándolo. El jugador local tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor y dejó durante varios minutos a su equipo con un hombre menos. No obstante, supo crear peligro el Granada mientras Bodiger se preparaba para sustituir a su compañero y Callejón percutió por la izquierda sin encontrar rematador de sus centros.

Entró el exalbinegro y continuó mejor el cuadro nazarí. Con velocidad en la circulación obligaron los de Paco López a retroceder al Cartagena y, de nuevo Callejón, tuvo una clarísima ocasión para adelantar a su equipo. Melendo centró desde lejos en el costado derecho y el balón superó a toda la zaga albinegra hasta caer en el segundo palo dentro del área pequeña, donde el nueve rojiblanco esperaba relamiéndose. Le pegó de volea el extremo y, cuando Los Cármenes ya cantaba el gol, Escandell la sacó sobre la línea con el hombro, manteniéndose firme ante el disparo a bocajarro.

Tras esa primera ocasión, los locales dominaron el juego durante el siguiente cuarto de hora y se acercaron al gol volcando el juego sobre la izquierda. Neva dejó un balón peligroso en la frontal para Melendo que terminó rechazado por la defensa, pero cayó a Ricard para ensayar un disparo que detuvo sin problemas Aarón. Intentó una jugada en solitario Iván Calero que casi llega a buen puerto, por contra, su pérdida permitió a Callejón aprovechar el espacio que dejó en defensa y generar una nueva ocasión que desperdició el de Motril con un mal pase a Soro.

Mientras el Cartagena aguantaba sobre el alambre, Musto sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo que le obligó a salir del partido dejando un hueco difícil de llenar. De Blasis retrasó su posición al doble pivote y Borja Valle entró para encargarse de la media punta a partir de entonces. Se estableció en ambos equipos una presión muy adelantada y, en ese contexto encontró el Cartagena su mejor ocasión de la primera mitad. Robó Rico arriba y De Blasis filtró un gran pase a Franchu para que, escorado a la derecha, estrellara un centrochut cruzado en Raúl Fernández.

Se estiró el Cartagena, crecido por su mejora, pero apretó con fuerza el Granada antes del descanso aprovechando los espacios. El equipo de Luis Carrión tuvo que achicar agua y Escandell volvió a salvar el gol palmeando un remate de cabeza de Petrovic que se colaba. Si comenzó accidentada la primera parte, terminó de la misma manera con un escalofriante choque de cabezas entre Raúl y Pablo Vázquez que, afortunadamente, acabó en nada.

En la segunda mitad, Carrión introdujo a Ferreiro por un discreto Franchu buscando la asociación por dentro en los últimos metros que había perdido retrasando a De Blasis, pero le costó horrores al Cartagena encontrar su juego. El Granada controló el primer cuarto de hora desde la reanudación sin demasiado peligro y los de Carrión adelantaron un poco sus líneas en un receso granadino, sin embargo, una jugada aislada terminó marcando el partido pasada la hora de partido. Se asoció bien el Granada cerca de la meta de Aarón, Neva recibió un pase filtrado y, cuando se disponía a chutar dentro del área de castigo, Calero presionó por detrás al lateral en una acción que el colegiado entendió como punible. Uzuni, desde los once metros, puso el 1-0 definiendo a la perfección.

Reaccionó muy bien el conjunto cartagenerista volcándose en ataque y con equilibrio atrás, lo que le permitió encerrar al Granada con minutos de mucho nivel. Raúl Fernández salvó dos veces el empate a remate de Ortuño de cabeza y a disparo de Sangalli con dos intervenciones prodigiosas y aún se puso más de cara la situación para el Cartagena con la expulsión por doble amarilla de Bodiger. No obstante, la roja a Alcalá equilibró minutos después la balanza y, en unos últimos minutos de mucho descontrol no pudo el Cartagena amenazar la meta contraria.

Con el final del partido se certificó la derrota albinegra en tierras nazaríes que deja al equipo con los 32 puntos que traía y que le aleja de la zona de play off, donde se sitúa el Granada con tres puntos más.

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo para explicar su visión del partido. «En la primera parte no hemos estado bien y no hemos sido capaces de salir con balón. Defensivamente hemos tardado demasiado en recuperar, por lo que nos han dominado», explicó. «En la segunda hemos salido mejor y cuando mejor estábamos ha llegado el penalti. Después se abre el partido con la expulsión de Bodiger, pero al final hemos estado acelerados», resumió el técnico.

El choque estuvo condicionado por las decisiones del árbitro en las áreas, pero Carrión no quiso echar leña al fuego sobre la posible mano en el área del Granada. «Como no lo entiendo, no opino. No entiendo como van las manos, porque el otro día vi un partido de Primera en el que hay manos y hoy no, por eso no opino», reiteró. Sobre la expulsión de Alcalá, Luis admitió que «va fuerte y es aparatoso» a la misma vez que defendió la acción de su jugador. «Toca el balón claramente y para mí no es expulsión», zanjó.

Además de la baja de Alcalá, Luis Carrión tiene la duda de Musto, que se marchó del partido prematuramente. «Tenía un golpe en el nervio ciático y no sentía la pierna, por lo que hemos tenido que cambiarlo», afirmó.

Por último, el preparador dio un toque de atención a sus jugadores sobre su actitud en la primera parte. «Si estamos siempre igual de tímidos que en la primera mitad somos un equipo ramplón. Si estamos bien como en la segunda ganaremos partidos. Si queremos ganar tenemos que ser agresivos, no nos vale con esperar al error del rival», concluyó Luis Carrión.