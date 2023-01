ElPozo sufre un fuerte batacazo en la semifinal de la Supercopa

Toda la ilusión y las ganas que se habían generado en la afición de ElPozo y sus jugadores por un nuevo trofeo tardaron en disiparse lo que tardó en empezar el encuentro. El FC Barcelona demostró su superioridad y no dio ninguna opción a los de Javi Rodríguez, endosándoles una dolorosa paliza que los dejó fuera de la final de la Supercopa de España (2-7).

El partido, o la debacle, comenzaría con el combinado murciano con su cuarteto más reconocible de la temporada con la única ausencia de Taynan, que recién recuperado de su lesión esperaría su momento en el banquillo en uno de los partidos más importantes del año para los de Murcia ante un FC Barcelona que sí que apostaba en su quinteto titular por Pito pese a llevar poco rodaje, demostrando el pívot brasileño a lo largo de todo el partido que estaba más que recuperado para la cita.

Los nervios y la tensión iniciales pesaban en las piernas de ElPozo, que veía como en el primer minuto los culés ya obligaban a trabajar por partida doble a un Juanjo que pedía más intensidad a los suyos conocedor de que la calidad del Barça no suele perdonar demasiado, lo que se apreciaría en la siguiente jugada a los dos minutos de choque.

Defensa hundida por parte de los de Javi Rodríguez, combinación rápida de los catalanes y Marcenio que definía a la perfección para adelantar a los blaugranas que entraban al duelo como una auténtica apisonadora, apretando arriba y complicando a ElPozo lograr salir de su campo en creación, viéndose obligados a jugar en largo para Rafa Santos, que no estaba demasiado acertado en sus primeras intervenciones.

Los de Jesús Velasco, mientras tanto, seguían a lo suyo, combinando y generando un peligro que de nuevo les daría resultados, pues Pito se sacaría uno de sus múltiples trucos de la chistera para amagar dos veces en la frontal del área, recortar y definir contra la madera haciendo imposible la estirada de Juanjo y poniendo tierra de por medio en apenas tres minutos de partido (0-2), en los que los murcianos seguían sin salir de su mitad de pista.

El ciclón culé no se detenía y los errores defensivos seguían condenando a los murcianos, que cuando no pecaban de estar hundidos, tenían pérdidas en la zona de creación que el Barça no desaprovechaba, siendo esta vez Sergio González el que aparecería en el segundo palo aprovechando el regalo de Lozano para hacer el 0-3 y obligar a Javi Rodríguez a parar el partido a los ocho minutos para echar una más que merecida bronca a los suyos.

Pese a la intención del técnico de provocar un cambio de imagen, la cosa no sería muy diferente, pues se llegó al ecuador del primer tiempo y la ventaja aumentaría tras una nueva pérdida de balón cuando el capitán culé, Sergio Lozano, robaba y definía con un caño sublime delante de Juanjo para poner el 0-4 en el luminoso y dejar hundidos a los murcianos, que buscarían engancharse al partido con el ataque de cinco a falta de seis minutos para el descanso. Pese a la superioridad, no solo no lograría recortar distancias ElPozo, sino que además vería cómo caía el quinto en otra acción brillante de Pito con la que se llegaba al descanso.

Tras el entretiempo, buscaría de nuevo la superioridad con el portero-jugador el combinado murciano, encontrando a los dos minutos el hueco Darío Gil para dejar un pequeño rayo de esperanza con toda la segunda parte por delante haciendo el 1-5.

Los siguientes minutos subiría una marcha más ElPozo impulsado por el gol, teniendo varias oportunidades para recortar distancias que no serían materializadas y costarían caras, pues el ataque de cinco obligaba a tomar muchos riesgos y jugar tantos minutos así sin fallar es imposible, aprovechando Dyego un error murciano que dejaba el balón suelto para con el exterior seguir haciendo sangre poniendo el sexto.

Los minutos pasaban y el guion del duelo era el mismo, con combinaciones por fuera por parte de ElPozo con un Barça agazapado atrás esperando su momento para seguir aumentando su renta, siendo ahora Marcenio el que a puerta vacía definiría poniendo en el marcador el 1-7.

Lo más destacado de los instantes finales del partido serían los minutos para el canterano Mario Cárceles, que con su entrada a pista aportaría ganas e ilusión para que su compañero Alberto García maquillase un poco el resultado con un gran disparo, haciendo el 2-7 para acto seguido tener un noble acto con la gran cantidad de aficionados desplazados hasta Alzira pidiendo perdón por la mala imagen del equipo durante todo el partido.

Ya con el partido resuelto y el marcador tan abultado, los culés apostarían por hacer rotaciones pensando en la final que disputarán ante Movistar Inter, que venció en los penaltis en la otra semifinal a Antequera, aprovechando para dar entrada a los canteranos Puigvert y Alex Lluch. El final del choque llegaría para alivio de los murcianos con 2-7, demostrando que aún le falta mucho trabajo al proyecto de Javi Rodríguez para estar a la altura de los mejores.