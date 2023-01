El Fútbol Club Cartagena regresa a LaLiga Smartbank tras el parón navideño y lo hace con un partido de altura. Los albinegros abren la segunda vuelta del campeonato liguero nada más y nada menos que contra el Granada (14.00, LaLiga Smartbank TV) de Paco López en Los Cármenes y en un momento complicado de confianza de los de Luis Carrión. Los nazaríes, claros candidatos al ascenso de categoría, son una dura prueba para el cuadro cartagenero, no obstante, su situación clasificatoria en nada se diferencia de la del Cartagena. Con la misma cantidad de puntos y el golaveraje empatado tras haber firmado las tablas en la primera vuelta, el ganador del encuentro dará un paso adelante dejando atrás a su rival y marcará el camino a seguir en el año recién comenzado.

No pasa por su mejor momento el Cartagena después de marcharse al parón con un solo punto de nueve posibles. Dos derrotas en casa, contra el Villarreal B -0 a 1- y Racing -0 a 3-, y un empate a cero ante el Sporting fue el bagaje de los cartageneristas en los últimos tres compromisos ligueros de 2022. La victoria sobre el Alcorcón en Copa, que dio acceso al equipo a los dieciseisavos de final, endulzó el amargo fin de año, sin embargo, el Villarreal de Quique Setién llegó al Cartagonova para golear a los albinegros y aguar la fiesta a la afición. Ahora tiene el Cartagena la oportunidad de cambiar el chip y volver al ‘modo liga’ para perseguir de nuevo la zona de play off.

Si mal está el Cartagena, el Granada no está mucho mejor. Ha remontado el vuelo el cuadro rojiblanco desde la llegada de Paco López al banquillo, con tres victorias y un empate, pero las dos inesperadas derrotas ante Leganés y Lugo han restado opciones a los granadinos de pelear el liderato. La última, en el Anxo Carro, mandó al Granada al parón con malas sensaciones que se confirmaron días después en Copa del Rey, donde cayeron eliminados frente al Real Oviedo.

En la previa del encuentro, el entrenador cartagenerista alabó a su rival a la vez que recordó sus peligros. «Presionan alto, son verticales y la mayoría de acciones de gol que generan son con menos de tres pases. Van bien al espacio con Uzuni o Callejón y juegan bien por dentro con Melendo o Bodiger», apuntó. De la misma forma, el técnico ve a su equipo «con capacidad y ganas de hacer un buen partido y ganar» aprovechando las debilidades del contrario. «Como todos los equipos de la categoría tiene sus cosas malas que intentaremos aprovechar. Queremos ganar porque significaría pasarles, ganar el golaveraje y empezar bien la segunda vuelta», expresó.

Por el lado albinegro, el partido estará marcado por los pocos efectivos con los que cuenta Carrión. En clave nazarí, las bajas condicionan el once de Paco López. Diecisiete futbolistas de la primera plantilla del Cartagena han viajado a Granada entre los que no está Miguelón, primer fichaje de invierno, y sí cuatro jugadores del filial. Por parte de los locales, el murciano Meseguer y el guardameta André son baja por lesión además de Víctor Díaz y Miguel Rubio, que no estarán con sus compañeros por culpa de la sanción por cinco amarillas del primero y la roja en el último partido del segundo.