Regalo de Reyes en el Palacio

No era nada fácil afrontar el partido de ayer en el Palacio de los Deportes para el UCAM Murcia. Ya no solo porque enfrente estaba uno de los rivales más potentes de la competición en lo que llevamos de curso, si no porque miles de murcianos adelantaron, o retrasaron incluso, la apertura de sus regalos en un día tan marcado de la Navidad. Sin embargo, la sorpresa fue para los aficionados que acudieron al pabellón al comprobar que uno de sus mejores obsequios del día de ayer no llegó en ninguna caja ni envuelto en ningún papel difícil de abrir.

Fueron cuarenta minutos, especialmente los veinte últimos, de un UCAM Murcia al que cada día le cuesta menos alcanzar todo o parte de su potencial para afrontar los partidos. Especialmente, los que juega en casa, donde ha encontrado la fórmula para que los rivales tengan que sufrir muchísimo más si quieren llevarse el triunfo de la capital del Segura. Ayer le tocó a un Lenovo Tenerife (85-64) que hasta el mes de diciembre tan solo había perdido un partido de las cuatro derrotas que ahora presenta en su casillero. Mientras que la semana que viene podría ser todo un Barça después de que el UCAM, en un abrir y cerrar de ojos, haya regalado de nuevo a su afición la ilusión por pelear algo que hasta ahora había olvidado, como es finalizar la primera vuelta entre los ocho primeros clasificados. No obstante, para que esto ocurra, y que el fin de semana sea redondo, los de Sito Alonso deberán salir victoriosos mañana de Miribilla (20.00 horas) en una nueva jornada de la Liga Endesa. El conjunto universitario se ha empeñado en allanar la empinada cuesta de enero que debe de afrontar en las próximas semanas, sobre todo con el ‘play in’ en la Basketball Champions League. Pero si el pasado martes marcó territorio ante el Pinar Karsiyaka consiguiendo el primer punto de la eliminatoria y conservando el ‘factor cancha’, todo apunta a que las cuentas de enero puedan hacerse de nuevo de media tabla hacia arriba. Que el UCAM Murcia firmase ayer uno de los mejores partidos de la temporada, sobre todo en la segunda mitad, no significa que no pasase por dificultades. Los de Sito Alonso supieron rehacerse a un inicio en el que aparecieron las dudas, ante uno de los rivales más poderosos. Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini siempre se mostraron incisivos, pero los universitarios supieron dominar el rebote en todo momento en uno de los partidos en el que no tuvieron demasiado acierto desde la línea exterior. Incluso después de no poder contar con Pustovyi desde el tercer cuarto, tras cometer su cuarta falta. Pero de nuevo, al igual que hace unos días en la Champions League, apareció un espléndido Nemanja Radovic (16 puntos y 9 rebotes) con su repertorio en el poste bajo para liderar al equipo murciano hasta la victoria tras la fulgurante salida en el tercer cuarto, con 11 puntos consecutivos de Thad McFadden. Y eso que el Lenovo Tenerife supo hacer daño a un conjunto universitario que no logró anotar con asiduidad en el inicio y que consiguió ponerse por delante con dos tiros libres de Fran Guerra y una canasta de Fitipaldo (5-7). Sito Alonso trató de cambiar el guion con la entrada de Diop y McFadden, sin embargo, el parcial se hizo más grande con un triple de Doornekamp (7-12). El UCAM completó las rotaciones con Radovic, Rojas y Trice a falta de poco más de dos minutos para finalizar el cuarto y se acercó con dos tiros libres convertidos por Diop (11-12). No encontraba la manera el UCAM de imponer su ataque, y por eso Marcelinho Huertas aprovechó esas dudas para despegar al Lenovo Tenerife en el último tramo del primer cuarto (13-18). El UCAM llegó al inicio del segundo cuarto doblando al Lenovo Tenerife en el rebote, pero sin traducir ese dominio en puntos. El mejor ejemplo fue una de las primeras acciones de este tramo del partido, donde Radovic y Rojas, tras varios intentos, no lograron anotar debajo del aro ante la defensa tinerfeña (15-20). Sito Alonso no lo vio claro, al no resolverse los problemas ofensivos, y tuvo que solicitar tiempo muerto tras una entrada a canasta sin oposición de Shermadini (15-23). Una pausa que acabó siendo clave en el resto del encuentro. Porque su equipo despertó y reaccionó con un triple de Trice y una brillante jugada entra McFadden y Radovic para firmar un parcial de 5-0, que entonces obligó a Txus Vidorreta a parar el juego (20-23). El equipo murciano aprovechó su buen momento para volver a dominar el marcador con otro triple de Trice y elevó su intensidad defensiva para poner en aprietos al Lenovo Tenerife (24-23). Fue entonces cuando el partido entró en un intercambio de golpes que ninguno aprovechó para tomar ventaja y Sito Alonso apostó por Luther como pívot tras la cuarta falta de Sakho, que se sumaban a las dos de Pustovyi y Diop (27-30). Sin embargo, el Tenerife se mantuvo firme para llegar al descanso por delante (29-30). Ocho puntos consecutivos de McFadden permitieron marcar territorio en el inicio de una segunda parte en la que el Lenovo Tenerife logró contestar rápidamente (37-37). El escolta no paró de generar problemas en esta fase del encuentro a la defensa rival y eso cargó de confianza a un equipo murciano que logró su primera ventaja en el marcador tras una buena acción colectiva que acabó con un mate de Pustovyi (44-39). Sin embargo, la cuarta falta del pívot ucraniano obligó a Sito Alonso a modificar de nuevo sus planes con la entrada de Diop (44-41). Dos brillantes acciones de Radovic en el poste bajo dieron aire al UCAM cuando su rival comenzó a buscar más a Shermadini para hacer daño por dentro, aunque la segunda falta del georgiano le acabó mandando al banquillo. Todavía así, el UCAM logró mantener su ventaja en un tercer cuarto que Davis cerró con una brillante acción (58-49). Conservar esa distancia el mayor tiempo posible era el principal objetivo de los de Sito Alonso para controlar el desenlace. Y lo consiguió. Sobre todo en unos primeros cinco minutos de este periodo en los que Marcelinho Huertas intentó meter en la pelea a su equipo. Pero el UCAM supo controlar el ritmo de juego, con Bellas, y el rebote con Luther que también apareció para anotar (69-55). El equipo universitario se cargó de confianza desde la defensa, controlando el rebote ante los fallos del Lenovo Tenerife, y no paró de arañar puntos clave pese a la insistencia de los visitantes por pelear el triunfo (78-64). Una combinación a campo abierto entre Davis y Luther finiquitó el choque definitivamente antes de que Travis Trice pusiera la guinda desde el triple (85-64). Sito Alonso: «Sin esta defensa es casi imposible vencer a un rival así» El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, calificó como «fantástico» el partido que su equipo ganó por 85-64 al Lenovo Tenerife y remarcó el trabajo hecho por sus jugadores. «Sin esta defensa es casi imposible vencer a este adversario», afirmó, y destacó la actividad de Sadiel Rojas sobre Marcelinho Huertas, entre otros aspectos. «Fue un partido fantástico del equipo, aunque no lo comenzamos con la valentía necesaria ante un equipo del nivel que tiene el Lenovo Tenerife y jugamos con demasiado respeto, pero fuimos siendo más sólidos conforme pasaron los minutos y logramos más clarividencia en ataque y sabiendo jugar desde el arranque sin haber metido en ese tramo demasiados tiros», señaló el técnico madrileño. Dejar en 64 puntos a un conjunto con tantos argumentos como los que tiene el Lenovo es un aspecto que resaltó el entrenador del UCAM. «Sin esta defensa es casi imposible vencer a este adversario y también fue importante tener paciencia en uno de los mejores de la temporada por nuestra parte», dijo. Además, indicó que «a veces no es necesario jugar 25 o 30 minutos para destacar y estar 12 o 15 al máximo nivel es mejor», y en esa línea citó a Nemanja Radovic, de quien apuntó que «es el que más jugó porque está en una segunda juventud».