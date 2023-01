El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido este mediodía la rueda de prensa previa al encuentro de mañana frente al Granada y en ella ha trasladado sus sensaciones sobre el momento que vive el equipo tras ser eliminado de la Copa del Rey y antes de comenzar la segunda vuelta. "El equipo físicamente está bien, no hay molestias y llegaremos bien al partido. Anímicamente también porque empieza una segunda vuelta ilusionante en la que intentaremos mejorar lo hecho en la primera", ha afirmado. "Nos vemos con capacidad y ganas de hacer un buen partido mañana y ganar, dentro del respeto que le tenemos al rival", ha añadido.

En un repaso al pasado encuentro copero, Carrión ha asegurado que el grupo se ha recuperado bien, lo que abre la posibilidad de que varios jugadores repitan en el once. "Han pasado cinco días desde el partido de Copa y la gente ha recuperado bien, lo que nos da la posibilidad de repetir", ha asegurado. No obstante, el técnico ha dejado abiertas todas las opciones y no ha dado pistas sobre su once. "También es cierto que los jugadores que tenemos son los que más han participado en la primera vuelta. Sacaremos un buen once seguro", ha apuntado.

Sobre el rival de mañana, Luis ha demostrado su estudio y preparación del partido. "Es un muy buen equipo con un entrenador que trabaja muy bien. Presionan alto, son verticales y la mayoría de acciones de gol que generan son con menos de tres pases. Van bien al espacio con Uzuni o Callejón y juegan bien por dentro con Melendo o Bodiger", ha explicado. Aunque solo tiene halagos para el conjunto nazarí, el preparador no deja de ver las opciones de su equipo. "Como todos los equipos de la categoría tiene sus cosas malas que intentaremos aprovechar. Queremos ganar porque significaría pasarles, ganar el golaveraje y empezar bien la segunda vuelta", ha expresado.

También ha tenido Luis unas palabras sobre su nuevo jugador, Miguel Llambrich 'Miguelón', que llega para cubrir el hueco de Julián Delmás y pelear un sitio con Iván Calero. "Va a dar competencia a Calero y tendrá sus posibilidades. Viene de un año con molestias físicas y sin participar, pero creo que es un jugador de alto nivel y vamos a intentar aprovecharle", ha manifestado.

Por último, Carrión valoró la gran movilización de la afición albinegra a Granada, que se moverá cerca de los mil aficionados. "Espero que sea un partido bonito y que los nuestros vean a los suyos dejárselo todo. Estamos muy agradecidos con la gente que viaja con el equipo y ojalá podamos brindarle un triunfo", ha concluido el técnico a un día del choque.