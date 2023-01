Desde su llegada al banquillo del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión ha ido perfeccionando un estilo de juego basado en varios principios que le han funcionado muy bien. La flexibilidad de su sistema y el buen trato de balón definen el trabajo del catalán en la rambla de Benipila, pero el prisma ofensivo marca el camino del equipo. En ese concepto, el técnico ofrece a sus extremos todo el protagonismo para generar espacios, superioridades y ocasiones de gol para los delanteros. Así brillaron Álex Gallar y Mohammed Dauda la pasada temporada, pero, tras su marcha, no ha encontrado el barcelonés la misma fórmula con Isak Jansson, Franchu ni Ferreiro. En este último sigue viendo Luis Carrión un potencial oculto que quiere sacar a la luz en la segunda mitad de la temporada.

Llegó David Ferreiro al Cartagena avalado por su calidad, pero con un último año preocupante. El futbolista de Ourense, que no acostumbraba a sufrir problemas físicos, empezó a encadenar lesiones de diferente consideración que le acompañaron durante todo el curso 2021-22 y que provocaron su salida del Huesca. Confiaron el Cartagena en poder revertir la situación, sin embargo, nada cambió para el extremo en el Cartagonova en la primera mitad de la temporada. Tan solo cuatro jornadas aguantó Ferreiro hasta que una microrrotura en el recto femoral derecho le obligó a parar, en principio, durante cuatro semanas.

Las cuatro semanas de lesión se alargaron hasta los tres meses sin pisar el terreno de juego por culpa de una recaída, convirtiendo la primera vuelta de Ferreiro en una hoja en blanco. No obstante, Luis Carrión ha mantenido la fe en su jugador a pesar de todo y ha comenzado con él un plan de recuperación: le dio más de media hora en el último encuentro de liga antes del parón y lo puso en los dos onces coperos frente al Alcorcón y Villarreal con una hora de juego en cada uno para preparar su regreso de la mejor forma posible. «Va cogiendo minutos y queríamos que jugara para recuperarlo. Cada vez lo veo mejor entrenando y nos tiene que dar mucho en esa segunda vuelta, seguro», afirmó el entrenador tras el último partido.

Contra el Racing no destacó apareciendo solo en 23 ocasiones, aunque mantuvo el 87% de acierto en el pase, disparó una vez fuera y regateó con éxito en su único intento. En Alcorcón mejoró sus sensaciones y cogió ritmo de competición y en el exigente partido ante el Villarreal firmó 32 apariciones, un pase clave, dos disparos -uno a puerta y otro fuera- y una asistencia de saque de esquina con la que se adelantó el equipo. Aunque todavía está lejos de su nivel, el gallego empieza a sumar para el cuadro albinegro gracias al plan de Carrión. «Cada vez me siento mejor. Necesito sumar entrenamientos y minutos en partidos oficiales y el mister está de acuerdo en eso», aseguró David esta semana.

Ferreiro está «limpio, sin molestias y feliz» y quiere «ayudar al equipo después de casi cuatro meses sin hacerlo» en los que «se pasa mal», según sus propias palabras. «Estos meses han sido duros. Es una situación a la que no he estado acostumbrado en mi carrera ya que nunca he tenido una lesión tan larga y se lleva mal. Quieres apurar plazos y te das cuenta de que las prisas no son buenas porque recaes», explicó David Ferreiro antes de afrontar la segunda mitad del campeonato.