La historia ha querido que, una vez más, ElPozo Murcia y el FC Barcelona se vean las caras para disputarse un nuevo título en la que es ya una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol sala, cruzándose ambos combinados en las semifinales de la Supercopa de España en un duelo lleno de emoción y alicientes que podrá seguirse hoy a través de Teledeporte a partir de las ocho de la tarde. Antes, a las cuatro, se disputaré la otra semifinal entre Movistar Inter y Antequera.

El equipo murciano ha dado la vuelta a su mal inicio de temporada y llega en su mejor momento a esta competición, habiendo creado una unión prácticamente infalible con su feudo y su afición y con la confianza de haber recuperado para el choque a Taynan, uno de sus mejores jugadores. Pese a que los precedentes históricos con el FC Barcelona no son los más esperanzadores, los resultados más recientes demuestran que este equipo está para competir a cualquiera, en el torneo que sea.

Si ya bajo los mandos de Diego Giustozzi, ElPozo consiguió por segundos ser campeón de Copa la temporada pasada en un sueño que duró el tiempo que tardó en aparecer en el videoarbitraje, el conjunto de ahora, con Javi Rodríguez al mando, ya ha sido capaz de tumbar al campeón este año en el Palacio por 2-1, en un duelo que enganchó a la afición a este equipo y que cambió el rumbo de la temporada.

Por si la motivación fuese poca, los murcianos no estarán solos en su aventura en tierras valencianas pues el club ha facilitado un autobús gratuito que ha completado la afición y se esperan incluso más desplazamientos en coches particulares, consiguiendo hacer del Palacio de los Deportes de Alzira una caldera.

Aunque el equipo estará arropado por su gente y se encuentra preparado para el reto con la única baja de Fernando, enfrente espera un FC Barcelona que cuenta con la mejor plantilla del panorama mundial y que volverá a intentar aguarle la fiesta a los de Murcia, destacando que los culés además de ir líderes en la Liga Nacional han recuperado para el duelo a Pito, que suplirá con creces la sensible baja del pívot Ferrao.

El momento de dar un golpe real encima de la mesa y demostrar de qué es capaz este equipo ha llegado, buscando dar una merecida alegría a la afición murciana que lleva desde la temporada 2016-2017 sin ver a su equipo levantar un título, algo inaceptable para una entidad de este calibre, y que se hará gran cantidad de kilómetros para estar con los suyos y soñar con dar la vuelta a esta situación.

Javi Rodríguez analizó en la rueda de prensa previa al choque el duelo y el rival para estas semifinales: «En torneos así da igual la clasificación, el rival y como te llames, un mal partido te deja fuera y no podemos permitir que eso ocurra. Estamos a ochenta minutos de ganar la Supercopa y eso se nota en los jugadores, es una semana especial y diferente».

Sobre los penaltis, lanzamientos que apearon a ElPozo de la Copa de España la temporada pasada, destacó que la clave será no llegar a ellos: «Yo no ensayaba nunca y los metía todos. Tiraremos penaltis aquí para ensayar, pero al final el portero no va a actuar de la misma manera, la motivación tampoco y no tienes a nadie apoyándote o silbándote para tu estado emocional. Al final tenemos que ganar el partido y así nos olvidamos de los penaltis».

El tiempo ha pasado desde el último título de ElPozo conseguido con una plantilla de la que ya solo queda el capitán Fernando, por lo que para el técnico conseguir un título para esta afición y jugadores tantos años después desde la Copa del Rey de la 2016/2017, es algo muy especial: «Para mí sería uno más y estaría muy bien pero lo más importante para mí son estos jugadores, que llevan años aquí sin ganar un título y se lo merecen. Hay que aprovechar, estamos en esta Supercopa después de ser campeones en la Copa de España por unos segundos».