El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia, número uno del mundo, tenía previsto viajar hoy a Australia para disputar la próxima semana un torneo de exhibición y también el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, una inoportuna lesión le ha hecho borrarse de la primera gira tenística de la temporada.

Al filo de las diez de la noche de ayer, a través de sus redes sociales, el jugador de El Palmar anunció la noticia. El martes, después de un entrenamiento en Villena, empezó a sentir molestias, pero fue ayer cuando se confirmó el alcance de la lesión. Se trata de una rotura muscular que le obligará a estar un par de semanas en reposo para iniciar entonces de nuevo los entrenamientos.

«Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia y desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024 (en Australia)», fue el comunicado lanzado en sus redes sociales.

Segunda lesión en los últimos meses

Esta lesión es la segunda que sufre en los últimos meses el pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien por un problema abdominal tuvo que concluir la temporada 2022 antes de tiempo. Fue en los cuartos de final del torneo de París-Bercy, un Masters 1.000 que se disputó a principios de noviembre, cuando notó unas molestias que le obligaron a retirarse. Por ello no pudo disputar ni las Finales ATP, para las que estaba clasificado, ni la Copa Davis.

A mediados de diciembre, en el torneo de exhibición Mubadala que se disputó en Abu Dabi, Carlos Alcaraz reapareció jugando dos partidos en los que cayó derrotado frente a Andrey Rublev (6-2 y 6-1) y Casper Ruud (6-1 y 6-4). Desde entonces se había centrado en los entrenamientos en Villena y renunció a disputar algunos de los torneos previos al Abierto de Australia para realizar una pretemporada más intensa.

Alcaraz, que tiene 6.820 puntos, solo tenía que defender 90 en Australia, donde el año pasado llegó hasta tercera ronda. En Melbourne tenía una buena oportunidad de aumentar su ventaja como número uno, un puesto que ahora está en peligro. Rafa Nadal, que defiende título, no podrá arrebatárselo, ya que tiene 800 puntos menos que el murciano y no podrá sumar ninguno, pero sí jugadores como Casper Ruud, que tiene 5.820, Stefanos Tsitsipas (5.550) o Novak Djokovic (4.820), quien estuvo ausente en Australia hace un año y, por tanto, no defiende ninguno, pueden conseguirlo.

Regreso en Río de Janeiro

En cualquier caso, la prioridad ahora de Alcaraz es recuperarse bien de la lesión para poder iniciar la temporada 2023 en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde defenderá el título que logró en 2022, y que se disputará a partir del 20 de febrero. Después, el 5 de marzo, tiene programada una exhibición con Nadal en Las Vegas antes de afrontar los Masters 1.000 de Indian Wells, donde defiende semifinales, y de Miami, en el que es el vigente campeón.