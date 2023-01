El UCAM Murcia CB ha ofrecido a sus aficionados el mejor regalo posible en la mañana de Reyes al derrotar al Lenovo Tenerife y sumar su séptima victoria en la Liga Endesa de la temporada (85-64). La buena segunda parte realizada por los de Sito Alonso les ha permitido vencer a uno de los equipos más en forma de la competición, lo que le permite asentarse en la media tabla y mirar de reojo a los primeros clasificados a falta de tres jornadas para que finalice la segunda vuelta.

La redonda actuación del conjunto universitario tras el descanso, a pesar de las complicaciones que supuso perder a Artem Pustovyi por cuatro faltas, no impidió cambiar el guion que se marcó en el inicio del tercer cuarto hasta firmar 56 puntos en los últimos veinte minutos de partido. Nemanja Radovic (16 puntos), Thad McFadden (13) o Ilimane Diop (12) destacaron en una anotación que estuvo muy repartida. Sin embargo, una de las claves también fue el control del rebote durante todo el encuentro, con 50 capturas locales por las 37 visitantes. En esta faceta de nuevo fue vital el jugador montenegrino, con 9 capturas, pero también un Ryan Luther que sostuvo el equipo durante momentos muy importante del desenlace.

El UCAM Murcia se medirá este domingo, a las 20.00 horas, al Surne Bilbao en Miribilla y el próximo miércoles disputará el encuentro de vuelta de Champions League frente al Pinar Karsiyaka tras vencer en el Palacio en la ida.

Primer cuarto

El UCAM Murcia cuajó unos buenos primeros minutos en defensa, aunque eso no le sirvió para poder despegarse en el marcador durante el arranque (5-2). Poco a poco, el Lenovo Tenerife supo hacer daño a un conjunto universitario que no lograba anotar y consiguió ponerse por delante con dos tiros libres de Fran Guerra y una canasta de Fitipaldo (5-7). Sito Alonso trató de cambiar el guion con la entrada de Diop y McFadden, sin embargo, el parcial se hizo más grande con un triple de Doornekamp (7-12). El UCAM completó las rotaciones con Radovic, Rojas y Trice a falta de poco más de dos minutos para finalizar el cuarto y se acercó con dos tiros libres convertidos por Diop (11-12). El equipo murciano no encontraba la manera de anotar con asiduidad y Marcelinho Huertas aprovechó esas dudas para despegar al Lenovo Tenerife en el último tramo del primer cuarto (13-18).

Segundo cuarto

El UCAM llegó al inicio del segundo cuarto doblando al Lenovo Tenerife en el rebote, pero no pudo traducir ese dominio en puntos. El mejor ejemplo fue una de las primeras acciones de este tramo del partido, donde Radovic y Rojas, tras varios intentos, no lograron anotar debajo del aro ante la defensa tinerfeña (15-20). Sito Alonso no lo vio claro, al no resolverse los problemas ofensivos, y tuvo que solicitar tiempo muerto tras una entrada a canasta sin oposición de Shermadini (15-23). El UCAM despertó y reaccionó con un triple de Trice y una brillante jugada entra McFadden y Radovic para firmar un parcial de 5-0 que entonces obligó a Txus Vidorreta a parar el juego (20-23). El equipo murciano aprovechó su buen momento para volver a dominar el marcador con otro triple de Trice y elevó su intensidad defensiva para poner en aprietos al Lenovo Tenerife (24-23). Fue entonces cuando el partido entró en un intercambio de golpes que ninguno aprovechó para tomar ventaja y Sito Alonso apostó por Luther como pívot tras la cuarta falta de Sakho, que se sumaban a las dos de Pustovyi y Diop (27-30). Sin embargo, el Tenerife se mantuvo firme para llegar al descanso por delante (29-30).

Tercer cuarto

Ocho puntos consecutivos de McFadden permitieron al UCAM marcar territorio en el inicio de una segunda parte en la que el Lenovo Tenerife logró contestar rápidamente (37-37). El escolta no paró de generar problemas en esta fase del encuentro a la defensa rival y eso cargó de confianza a un equipo murciano que logró su primera ventaja en el marcador tras una buena acción colectiva que acabó con un mate de Pustovyi (44-39). Sin embargo, la cuarta falta del pívot ucraniano obligó a Sito Alonso a modificar de nuevo sus planes con la entrada de Diop (44-41). Dos brillantes acciones de Radovic en el poste bajo dieron aire al UCAM cuando el Lenovo Tenerife comenzó a buscar más a Shermadini para hacer daño por dentro, aunque la segunda falta del georgiano le acabó mandando al banquillo por Moussa Diagné. Todavía así, el UCAM logró mantener su ventaja en un tercer cuarto que Davis cerró con una brillante acción (58-49).

Último cuarto

El inicio del último cuarto arrancó con un intercambio de golpes en el que el UCAM contaba con diez puntos de ventaja en el marcador (61-51). Conservar esa distancia el mayor tiempo posible era el principal objetivo de los de Sito Alonso para controlar el desenlace. Y lo consiguió. Sobre todo en unos primeros cinco minutos de este periodo en los que Marcelinho Huertas intentó meter en la pelea al Lenovo Tenerife por todos los medios. El equipo murciano supo controlar el ritmo de juego, con Bellas, y el rebote con un Ryan Luther que también apareció para anotar (69-55). El Palacio volvió a vibrar con un mate del ala-pívot, en el que sacó el tiro adicional, que prácticamente dejaba sentenciada la victoria a falta de tres minutos para la conclusión (74-57). El equipo universitario se cargó de confianza desde la defensa, controlando el rebote ante los fallos del Lenovo Tenerife, y no paró de arañar puntos clave pese a la insistencia de los visitantes por pelear el triunfo (78-64). Una combinación a campo abierto entre Davis y Luther finiquitó el choque definitivamente antes de que Trice pusiera la guinda desde el triple (85-64).