El Fútbol Club Cartagena ya se ha estrenado en el mercado invernal y lo ha hecho tapando el hueco que dejó la reciente marcha de Julián Delmás en el lateral diestro. Miguel Juan Llambrich (Benidorm, 1996), más conocido como Miguelón en el mundo del fútbol, ha sido el futbolista escogido para completar nuevamente una posición que había quedado coja con Iván Calero como única opción. Precisamente con el madrileño se tendrá que disputar una titularidad que ha estado muy clara desde el principio de la temporada y que se puede decidir en un duelo de calidad. El valenciano llega cedido por el RCD Espanyol después de finalizar su contrato a préstamo en el Real Oviedo, donde ha disputado la primera mitad de la temporada sin demasiado éxito.

Pidió Luis Carrión un lateral derecho «específico» y ya lo tiene, ya que Miguelón únicamente se ha desenvuelto en esa demarcación a lo largo de su carrera profesional. Sabía muy bien el técnico lo que necesitaba y no quiso probar con un jugador más polivalente que pudiera actuar en algún otro puesto de la zaga. «Me gustaría que fuera lateral porque utilizamos esa posición con profundidad», afirmó Carrión en rueda de prensa hace unos días. No obstante, mucho tiene que mejorar el defensa para demostrar que es el fichaje acertado.

En primer lugar, Miguelón tendrá que volver a coger ritmo competitivo después de su desastrosa primera vuelta con el Real Oviedo en la que solo ha sumado 123 minutos sobre el césped, menos de un tercio de lo que participó Delmás antes de marcharse. El alicantino disputó solamente cuatro encuentros entrando en tres de ellos desde el banquillo y firmando una única titularidad, casualmente contra el Cartagena.

También deberá superar Miguel sus problemas físicos, que le han obligado a perderse dieciséis partidos este curso. El alicantino no comenzó la temporada con el resto de sus compañeros, no apareció en convocatoria hasta la quinta jornada y no debutó hasta la sexta por culpa de unas molestias. Después de encadenar tres partidos consecutivos jugando, cayó lesionado tras el citado encuentro contra el Cartagena para no volver con el equipo hasta mes y medio después. Ahí perdió el jugador el crédito de los oviedistas y solo se volvería a poner la camiseta del Real Oviedo para disputar tres minutos más contra el Tenerife. Más adelante, fue suplente ante Las Palmas y Eibar y no fue convocado en los últimos cuatro partidos de su equipo frente al Sporting en liga y las tres rondas de Copa contra Gimnástica, Granada y Atlético de Madrid.

Sus experiencias anteriores, mucho más positivas, avalan su fichaje por el conjunto cartagenero. Formado en la cantera del Villarreal, Miguel llegó a disputar competición europea con el primer equipo amarillo y doce partidos de Primera División en la campaña 2018-19. Al siguiente año logró el ascenso a Primera con el Huesca, donde compartió vestuario con sus nuevos compañeros Toni Datkovic, Ferreiro y Mikel Rico y volvió a repetir gesta con el Espanyol al curso siguiente. El latereal se mantuvo con el cuadro perico en su regreso a la máxima categoría, pero solo disputó dos partidos en todo el curso, lo que supuso su salida en forma de cesión al Real Oviedo, su último destino antes de recalar en el Fútbol Club Cartagena, donde ya ha comenzado su nueva etapa.

Josema, de debutar en Segunda a salir del club

José Manuel Vivancos García, conocido deportivamente como Josema, se desvinculó ayer el FC Cartagena para reforzar a La Unión Atlético, el equipo que dirige Palomeque que marcha líder del grupo XIII de Tercera. El futbolista de 23 años de edad estaba en el filial, con el que no había marcado en 13 partidos disputados, solo 5 como titular. Hace poco más de un año, el 14 de noviembre, debutó en Segunda con el primer equipo albinegro disputando los últimos minutos del choque ante el Girona. Después ya no volvió a contar para Luis Carrión y ahora rescinde su contrato con los cartageneristas.