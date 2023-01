En directo: UCAM Murcia - Lenovo Tenerife

Primer cuarto

El UCAM Murcia cuajó unos buenos primeros minutos en defensa, aunque eso no le sirvió para poder despegarse en el marcador durante el arranque (5-2). Poco a poco, el Lenovo Tenerife supo hacer daño a un conjunto universitario que no lograba anotar y consiguió ponerse por delante con dos tiros libres de Fran Guerra y una canasta de Fitipaldo (5-7). Sito Alonso trató de cambiar el guion con la entrada de Diop y McFadden, sin embargo, el parcial se hizo más grande con un triple de Doornekamp (7-12). El UCAM completó las rotaciones con Radovic, Rojas y Trice a falta de poco más de dos minutos para finalizar el cuarto y se acercó con dos tiros libres convertidos por Diop (11-12). El equipo murciano no encontraba la manera de anotar con asiduidad y Marcelinho Huertas aprovechó esas dudas para despegar al Lenovo Tenerife en el último tramo del primer cuarto (13-18).

Segundo cuarto

El UCAM llegó al inicio del segundo cuarto doblando al Lenovo Tenerife en el rebote, pero no pudo traducir ese dominio en puntos. El mejor ejemplo fue una de las primeras acciones de este tramo del partido, donde Radovic y Rojas, tras varios intentos, no lograron anotar debajo del aro ante la defensa tinerfeña (15-20). Sito Alonso no lo vio claro, al no resolverse los problemas ofensivos, y tuvo que solicitar tiempo muerto tras una entrada a canasta sin oposición de Shermadini (15-23). El UCAM despertó y reaccionó con un triple de Trice y una brillante jugada entra McFadden y Radovic para firmar un parcial de 5-0 que entonces obligó a Txus Vidorreta a parar el juego (20-23). El equipo murciano aprovechó su buen momento para volver a dominar el marcador con otro triple de Trice y elevó su intensidad defensiva para poner en aprietos al Lenovo Tenerife (24-23). Fue entonces cuando el partido entró en un intercambio de golpes que ninguno aprovechó para tomar ventaja y Sito Alonso apostó por Luther como pívot tras la cuarta falta de Sakho, que se sumaban a las dos de Pustovyi y Diop (27-30). Sin embargo, el Tenerife se mantuvo firme para llegar al descanso por delante (29-30).

Tercer cuarto

Ocho puntos consecutivos de McFadden permitieron al UCAM marcar territorio en el inicio de una segunda parte en la que el Lenovo Tenerife logró contestar rápidamente (37-37). El escolta no paró de generar problemas en esta fase del encuentro a la defensa rival y eso cargó de confianza a un equipo murciano que logró su primera ventaja en el marcador tras una buena acción colectiva que acabó con un mate de Pustovyi (44-39). Sin embargo, la cuarta falta del pívot ucraniano obligó a Sito Alonso a modificar de nuevo sus planes con la entrada de Diop (44-41). Dos brillantes acciones de Radovic en el poste bajo dieron aire al UCAM cuando el Lenovo Tenerife comenzó a buscar más a Shermadini para hacer daño por dentro, aunque la segunda falta del georgiano le acabó mandando al banquillo por Moussa Diagné. Todavía así, el UCAM logró mantener su ventaja en un tercer cuarto que Davis cerró con una brillante acción (58-49).