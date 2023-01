El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia, número uno del mundo, no podrá disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, debido a una lesión.

El jugador ha anunciado en su cuenta de Instagram la noticia con el siguiente mensaje: "Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia y desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024".

Un problema abdominal provocó que el murciano tuviera que concluir la temporada 2022 antes de tiempo. Fue en los cuartos de final del torneo de París-Bercy, un Masters 1.000, cuando notó unas molestias que le obligaron a retirarse. Por ello no pudo disputar ni las Finales ATP, para las que estaba clasificado, ni la Copa Davis con España.

El regreso, en Brasil

La ausencia en el Abierto de Australia provocará que, salvo sorpresa, perderá el número uno del mundo. Su regreso, si la recuperación marcha por los cauces idóneos, se producirá en febrero en tierra batida en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde defenderá el título que logró en 2022.