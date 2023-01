El UCAM Murcia CB afronta este viernes 6 de enero el primero de los dos partidos que disputará durante el largo fin de semana de la Liga Endesa. Después de derrotar el martes al Pinar Karsiyaka en el primer partido del 'play in' de la Champions League Basketball en un encuentro que requirió de un gran esfuerzo físico, mañana recibe al Lenovo Tenerife (12:30 horas, Movistar), que solo ha perdido tres partidos esta temporada. El domingo visita el conjunto universitario al Surne Bilbao. Sito Alonso opina que el desgaste del partido europeo no debe pasar factura a su plantilla.

Cómo llegan los jugadores tras el esfuerzo frente al Pinar Karsiyaka

Yo creo que llegan bien. Es cierto que el otro día Sakho solo pudo jugar cuatro minutos y era un partido importante para él. Por ello hubo jugadores que tuvieron que jugar más, como el caso de Anderson. Hemos descansado y no creo que deba ser un problema porque la motivación debe ser máxima y si hay algún problema físico, debemos recomponerlo con la ilusión y las ganas.

Un rival que solo ha perdido tres partidos

Está claro que es de los mejores equipos que juega a baloncesto porque son capaces de tener un proyecto a muy largo plazo. El 75% de la plantilla se conocen bien y es un rival muy complicado que solo ha perdido tres partidos y contra rivales de entidad. Tenemos que dar un nivel muy alto para poder ganarles. Es un rival que sabe lo que puede pasar en cualquier momento de un partido.

La importancia de acabar bien la primera vuelta

Vamos un poco en la media alta de lo que el club ha hecho siempre a estas alturas de temporada. Queremos acabar mucho mejor y está claro que para poder hacerlo debemos hacer un esfuerzo muy grande porque los rivales que quedan en casa son top (Tenerife y Barcelona), y fuera da igual los que sean, sobre todo con esta vorágine de partidos.

El nivel de la defensa

La defensa tiene que ser buena siempre porque es un equipo que tiene muchas armas. La persona que lleva el mando de las operaciones, que es Marcelinho Huertas, tienen el control de todo. Han ganado mucho esta temporada con Jaime Fernández, que está demostrando una gran capacidad para tirar. Este año tienen un poco más de físico con Elgin Cook, que tiene una capacidad jugando al tres superior a otros años. Son jugadores muy contrastados que casi siempre han estado vinculados al Tenerife.

El plan para los dos partidos de este fin de semana

Lo más importante es el día a día. Hemos ganado un partido de Champions que era importante y ahora mismo estamos centrados en que tenemos dos partidos de ACB. No tengo un plan establecido, tengo uno para el partido de Tenerife y para ver qué jugadores convocamos.

El apoyo del público en un día difícil

Tengo claro que el partido de Gran Canaria se ganó en la salida del equipo a la pista. Había un ambiente diferente y me sorprendí desde el despacho, escuché algo diferente y los jugadores eso lo notan. Si tenemos una motivación extra, nos enchufamos mejor. Es un día difícil, pero también se lo puede pasar bien el público y se entregan mil roscones. Creo que va a haber buen ambiente porque la gente está enchufada con el equipo. Los que no puedan venir se entiende porque dependen de la edad de sus hijos.

La importancia del ataque

No es fácil el rival. Primero es importante jugar bien en ataque, tener un orden, encontrar nuestras mejores opciones, que veamos que podemos hacer nuestro juego. Es importante hacer bien las cosas que no dependen del scouting, como es desarrollar el talento. Tienes que intentar que el rival no meta todas y tener un control del rebote defensivo para poder correr.

Qué le pide a 2023

Le pido a 2023 que sea como el 2022 a nivel deportivo, que nos ha dado muchas alegrías. Sobre todo le pido que cuide la salud de los nuestros y que acabemos 2023 con una alegría grande a nivel deportivo y de salud.

Ganar para engancharse a la lucha por estar en la Copa del Rey

El equipo está enganchado. Mientras tengamos opciones, estamos en ello. Mientras las matemáticas estén ahí, siempre hay opciones de soñar, aunque hay que saber de las dificultades que tiene enfrentarse a un equipo con un nivel altísimo como es el de Txus Vidorreta.