El Real Murcia vuelve a la acción después del parón navideño. El equipo grana, que se enfrentará al Amorebieta (19.00, InSports) en el primer partido oficial del año, terminó el año en un gran estado de forma, logrando 13 de los últimos 18 puntos. Durante el parón, ha jugado dos partidos amistosos, ante el UCAM Murcia y el Werder Bremen, y los dos se han saldado con derrota, aunque poco importa el resultado sino que el equipo “vaya cogiendo ritmo”. “El partido ante el Werder Bremen nos sirvió para coger ese ritmo que puedes perder en estos días de descanso. El equipo dio una imagen bastante buena y no hubo lesiones”, explicaba Mario Simón pese a perder 0-2 ante el noveno clasificado de la Bundesliga.

El que se perdió el partido fue Andrés Carrasco, lo que alarmó a la afición, aunque el técnico explicó que “no jugó porque tenía unas pequeñas molestias, pero ya ha entrenado con normalidad y estará para el sábado sin ningún problema”, tranquilizó Simón la situación del ariete.

Continuar con la gran dinámica

Gracias a la gran racha con la que el Real Murcia cerró el año, Mario Simón ha podido disfrutar plenamente de sus vacaciones. “He estado contento. Nos fuimos con una victoria contundente fuera de casa y con buena imagen. He disfrutado de este periodo de vacaciones, quiero que sigamos con la misma dinámica con la que nos fuimos”, expuso, a la vez que expresó que no quería que llegara el parón por el gran estado que atravesaba su equipo. “En esa dinámica lo que quieres es que no pare la competición, pero bueno, los jugadores también tienen que limpiar la cabeza y descansar. Todos han venido muy bien en cuanto a forma y pliegues y eso se vio ayer en el partido”.

Amorebieta, un rival complicado

Sobre el Amorebieta, su próximo rival, advirtió de la dificultad del choque. “Es un equipo que viene del fútbol profesional y que atraviesa su mejor momento de la temporada. No pierde desde el 23 de octubre en Castellón. Tienen muy buenos jugadores y va a ser un partido muy duro. Es un equipo bien trabajado y con una estructura clara de juego, será un partido muy complicado”, afirmaba sobre el equipo vasco, que marcha quinto en la clasificación, dos puestos por detrás del Real Murcia.

Espera Mario Simón que haya un gran ambiente este sábado, pues necesitará todo el apoyo posible para afrontar la segunda vuelta. “Espero que haya un gran ambiente. La dinámica del equipo ayuda a que la gente se ilusione. La segunda vuelta va a ser muy dura y necesitamos a cuantos más, mejor”.

Mejorar lo que ya hay

Para el mercado invernal, el técnico madrileño cree fundamental “que sea un mes estable y tranquilo” para no perder el hilo de lo deportivo. “Tenemos claro por donde pueden ir nuestros pequeños retoques. Es importante que sea un mes de estabilidad y tranquilidad. Si traemos algo que sea para mejorar y si no que nos quedemos como estamos, que están haciéndolo muy bien”, explicó.

También habló sobre la situación institucional que vive el Real Murcia, pero es consciente que deben mantenerse alejados de todo eso. “Nosotros intentamos vivir al margen de eso. Ellos están muy cerca de nosotros, estamos muy unidos. En todo lo que acontece al club estamos al día. Lo importante es que todo lo que pase sea en beneficio del club. De momento, han cumplido con todo lo prometido”, alabó la gestión de Agustín Ramos.

No terminar líder no es un problema para Mario Simón, pues para él la confianza que tiene en el grupo no depende del puesto. “No me preocupa el tema del liderato. Quiero ganar el sábado y seguir con la buena dinámica. Hemos estado en situaciones de mitad de tabla y he confiado en este equipo en todo momento. Lo que hay que hacer es competir y brindarle ese regalo a la afición”, finalizó.