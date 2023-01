El año 2023 para ElPozo Murcia Costa Cálida comienza con la disputa de un título, la Supercopa de España. El equipo murciano se enfrentará en semifinales este sábado en Alzira al Barça, su bestia negra en las últimas campañas. Javi Rodríguez, el entrenador murcianista, considera que ha llegado el momento de ganar un trofeo, algo que no consigue el club desde la Copa del Rey de la temporada 2016-2017. De aquella plantilla solo queda Fernando, que precisamente es la única baja para el choque. El catalán ha analizado el encuentro en rueda de prensa.

Objetivo de ganar títulos

"Es lo que deseamos todos, creo que este club, afición y jugadores se lo merecen. Ilusionados estamos con esta cita y esperamos hacer grandes cosas aquí porque creo que es el momento".

La motivación

"Es mejor llevarlo todo con buena cara que no enfadado. Los jugadores están con ganas, se les nota con semana de competición diferente, que es un título y estamos a 80 minutos de ganar la Supercopa".

Triunfo ante el Barça esta temporada en liga

"Ganarle al Barça aquí hace que parezca que puede ser más fácil, pero al final estos torneos y títulos da igual el rival que te toque, no hay favoritos, da igual la clasificación y como te llames. Como hagas un partido tonto, te vas a la calle y eso no podemos hacerlo".

El Barça, sin Ferrao

"Yo he jugado veinte años y he ganado solo una Supercopa, por lo que no es el título más fácil de ganar. Dicho esto, ellos no tienen a Ferrao pero nosotros no tenemos a Fernando, por lo que estamos empatados. Y ellos recuperan a Pito y nosotros a Taynan, por lo que de nuevo estamos empate. Ahora que gane el mejor".

Desplazamiento de la afición

"No tengo ninguna duda de que la afición va a estar con nosotros y espero que se note. Va a viajar nuestra afición y vamos a darlo todo por ellos y ellos por nosotros, por lo que no hay cosa mejor que ganar".

Preparación distinta por la posibilidad de prórroga y penaltis

"Estos partidos, sinceramente, el portero que mejor esté en la portería va a ganar mucho en el partido y tienes que disfrutar a muerte, no tienes que reservarte nada. No sabes si vas a tener la oportunidad de estar el año que viene aquí y por eso tienes que disfrutarlo, vivirlo y saber que es un encuentro especial. Da igual la clasificación y el rival porque la eliminatoria está al cincuenta por ciento. Sabemos que si jugamos bien nuestras cartas vamos a ganar".

Significado del título

"Para mí sería uno más para mi colección, que estaría muy bien, pero sobre todo lo más importante para mí son estos jugadores, que llevan años aquí sin ganar un título y se lo merecen. Hay que aprovechar, estamos en esta Supercopa después de ganar ElPozo la Copa de España unos segundos y que se la quitaran".

Ensayar los penaltis

"Yo no ensayaba nunca y los metía todos. Tiraremos penaltis aquí para ensayar, pero al final el portero no va a actuar de la misma manera, la motivación también y no tienes a nadie apoyándote o silbándote para tu estado emocional. Al final tenemos que ganar el partido y así nos olvidamos de los penaltis".