El Fútbol Club Cartagena regresa a la competición tras el parón navideño y lo hace por todo lo alto contra un equipo de Primera División. Los albinegros estrenan el nuevo año contra el Villarreal (19.00, Movistar Liga de Campeones 4) de Quique Setién en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa de S.M. El Rey. La eliminatoria, a partido único, se decidirá en el Cartagonova por ser el Cartagena el equipo de categoría inferior. Los de Luis Carrión disputan su tercer encuentro copero de la temporada después de vencer en primera ronda al CD Alfaro y en segunda al AD Alcorcón y quieren dar la campanada con una victoria ante el cuadro amarillo. Nunca ha llegado el Cartagena a octavos de final y tiene hoy una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

Comenzó su andadura copera el Cartagena en Alfaro, donde ganó con un solitario gol de Ortuño en la recta final de un encuentro que se atascó a pesar de la diferencia de dos categorías entre los equipos. Se tomó enserio la competición el cuadro albinegro con el perjuicio en forma de cansancio que ello supone y sacó con jugadores habituales una eliminatoria necesaria para los intereses del club. La plantilla, justa de efectivos, acabó notando la fatiga en un mes de diciembre que empañó una trayectoria más que notable, pero la Copa volvió para dar una alegría a la parroquia albinegra y una victoria sobre el Alcorcón en penaltis endulzó el parón navideño en el último partido de 2022.

Con dos victorias trabajadas se ganó el cuadro cartagenero el premio de recibir a un equipo de la máxima categoría del fútbol español en su estadio y el sorteo le emparejó con el Villarreal, que atraviesa un momento de cambio. La inesperada salida de Unai Emery afectó al equipo y a Quique Setién le costó dar con la tecla encajando tres derrotas y un empate en sus primeros cuatro encuentros. No obstante, los siguientes cuatro partidos los ha contado por victorias el entrenador santanderino y busca en Cartagena la quinta, con el pase a octavos de final. En Copa, el submarino amarillo venció cómodamente al Santa Amalia de Primera Regional por 0 a 9, pero el segundo partido ante el Guijuelo de Tercera RFEF se le complicó hasta necesitar de la prórroga para vencer por 1 gol a 2.

Con una plantilla plagada de estrellas entre las que hay tres internacionales españoles -Yéremi Pino, Pau Torres y Gerard Moreno- y dos campeones del Mundo -Foyth y Rulli- necesita el Villarreal la victoria para cumplir con las expectativas. No obstante, un sólido Cartagena no pierde de vista sus opciones de vencer. Al cuadro ‘groguet’ no se le ha dado bien la Copa históricamente y ya cayó el pasado año en esta misma ronda ante el Sporting, lo que sienta un precedente esperanzador para los cartageneristas. Si el Cartagena avanza, sería la primera vez en su corta historia que visitaría los octavos de final del torneo del KO, mientras que el mejor resultado de los castellonenses sigue siendo la semifinal de 2015 en la que cayeron contra el Barcelona.

Se espera que el Villarreal reserve a buena parte de su equipo titular y que el Cartagena salga con su equipo de gala, completado por jugadores del filial después de las últimas salidas y las bajas de Aarón Escandell y Kiko Olivas.

En la previa partido copero, el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, compareció ante los medios para trasladar su opinión sobre el partido, el momento de su equipo tras el parón y las opciones de pasar a octavos de final por primera vez en la historia del club. El técnico destacó las ganas del equipo y su buen tono físico a la vez que reiteró las posibilidades de vencer. «El equipo está con muchas ganas. Hemos trabajado como cualquier otro partido y hemos visto cosas del rival, que es muy bueno, pero siempre vemos nuestras posibilidades de ganar y vamos a intentarlo», aseguró.

Tiene el Cartagena un bonito duelo contra otro rival de Primera División por cuarta vez en su historia en Copa, pero el ambiente festivo no distrae a Carrión de su objetivo. «Es un partido bonito para todos los aficionados y para disfrutarlo, pero nosotros vamos pensando en competir y hacerlo bien para intentar ganar», remarcó. Para ello, el entrenador ha mentalizado a su plantilla de sus opciones. En este tipo de partidos quiero que no nos veamos inferiores ante nadie, que podemos hacer un buen partido y ganar. Eso es lo que he enfatizado durante toda la semana con los jugadores y ellos han trabajado con ese pensamiento», expresó.

Luis Carrión es consciente de las dificultades que arrastró el equipo durante el pasado mes y quiere comenzar la segunda vuelta con un cambio de mentalidad que empiece esta tarde. «En diciembre hubo días peores que lo esperado y por eso digo que la primera vuelta para mí es buena, pero mejorable. Queremos empezar bien la segunda vuelta y tenemos tres partidos de liga complicados, pero hacer un buen partido en Copa entra dentro de los planes para preparar bien los siguientes partidos», aseveró.

La inactividad del equipo en las fechas navideñas parece no haber afectado a los jugadores, que «han vuelto igual que se fueron porque son profesionales y se cuidan» según Carrión. Por otra parte, los lesionados Aarón y Kiko Olivas no llegarán al partido copero aunque se encuentran en la recta final de su recuperación. «Aarón todavía está en proceso y Kiko también. Va un poco justo para este partido, pero para el fin de semana podría estar disponible», concluyó el preparador del Fútbol Club Cartagena.

Más de 10.000 entradas vendidas

El FC Cartagena ya tiene garantizada una buena taquilla ante el Villarreal. Este lunes por la tarde había despachado más de diez entradas en un choque donde los abonados tienen que pasar por taquilla. Donde más localidades quedan libres son en la tribuna baja par e impar, donde el precio para el aficionado general es de 40 euros. En los fondos, donde hay que pagar 20 euros, estaban al cierre de esta edición a punto de agostarse las entradas. También había disponibles en la grada lateral, donde el precio es de 25 euros. Por tanto, habrá un buen ambiente hoy en el Cartagonova.