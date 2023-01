El FC Cartagena cae eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey después de perder en el Cartagonova frente al Villarreal de Quique Setién por 1 a 5. Derrota dura la sufrida por el conjunto de Luis Carrión, que peleó bien en la primera mitad, pero que se apagó en la segunda. Un testarazo de Pablo Vázquez puso en ventaja a los suyos cerca del descanso, pero el Villarreal remontó solo diez minutos después de la reanudación. Baena puso el empate, Danjuma el segundo y Morales, en el rechace del penalti, hizo el tercero. Más tarde, Chukweze logró el quinto en una carrera en solitario y Capoue remató de volea para hacer el quinto en el último minuto del partido.

En los primeros minutos del partido dejó el Cartagena espacio a su rival, que controló la posesión sin peligro. Cuando intentó acercarse a la meta de Marc Martínez, el orden de las filas albinegras trabó los avances y los robos en campo contrario generaron opciones a la contra. Así llegaron las dos primeras para los locales. Sangalli se desmarcó al espacio con muchos metros por delante y, ante la corrección de la zaga amarilla, cedió el balón atrás para el disparo de Jansson, que detuvo Reina, y tras el rechace, el propio Sangalli la envió por encima del larguero. En la segunda, Calero se proyectó en ataque y disparó desde el vértice del área grande para toparse de nuevo con Reina, que la sacó con ciertos problemas.

Tras varios minutos de igualdad carburó el Villarreal para avisar al Cartagena. Pasado el décimo minuto, José Luis Morales se probó desde fuera del área para hacer intervenir a Marc Martínez abajo y Cuenca remató con peligro un córner en el punto de penalti, pero su testarazo fue a las manos del capitán cartagenerista. Al cuarto de hora volvió la pelota al tejado albinegro, con una jugada de Isak por la izquierda que terminó con un centro rechazado y un tiro de Calero de vaselina lejana que Reina detuvo sin complicaciones.

El submarino amarillo se acercó durante el siguiente tramo de partido sin poder finalizar jugadas con peligro hasta que, pasado el ecuador del primer acto, Baena chutó con potencia desde la frontal para enviar el balón muy cerca del poste izquierdo. No obstante, los problemas por crear verdadero peligro se hicieron evidentes en el cuadro 'groguet' y no volvieron a amenazar la meta de Marc en muchos minutos gracias al orden en las filas locales.

Contuvo bien a su rival el Cartagena y tuvo la personalidad necesaria para amenazar el área contraria con buenas salidas a la contra y la movilidad de Isak Jansson y Ferreiro por dentro. Fue precisamente en una jugada al contragolpe donde llegó el córner que puso en ventaja al conjunto de Carrión. Ferreiro la puso con magia al punto de penalti y Pablo Vázquez remató con el alma a la escuadra de la portería de Reina para hacer el 1 a 0 y poner a vibrar al Cartagonova.

, todo lo que no pudo hacer el Villarreal en los primeros cuarenta y cinco minutos, lo consiguió en uno nada más comenzar la segunda mitad. Jugó con facilidad el cuadro castellonense cerca del área albinegra, encontró a Mojica en la izquierda y el colombiano centró a media altura para que Álex Baena metiera los tacos y la mandara al fondo de la red besando el palo largo.

Con el empate en el marcador, el Cartagonova enmudeció y no tuvo tiempo de reaccionar el equipo cuando recibió el segundo, ocho minutos después. De nuevo ofreció facilidad el Cartagena en su campo y Trigueros filtró un pase a Morales dentro del área. El exjugador del Levante puso el pase de la muerte para que Danjuma solo tuviera que empujarla para hacer el 1 a 2. La entrada de Pablo De Blasis y Jairo no cambió la cara de un Cartagena muy tocado, que recibió el tercero solo tres minutos más tarde. Se le escapó el control a Musto dentro del área y Mandi le robó la cartera para recibir su pisotón. Morales asumió la responsabilidad desde los once metros y se topó con la parada de Marc, pero marcó en el rechace a placer.

Ortuño y el canterano Djaka entraron para dar aire al equipo y en la recta final continuó atacando el conjunto local. Los centros al área se convirtieron en la mejor arma albinegra y Vázquez volvió a rematar con dos buenos cabezazos, pero esta vez sin éxito. El partido se convirtió en un correcalles, pero tampoco sacó rédito de ello el Cartagena, que dejó muchos espacios debido al cansancio y permitió la sentencia con el cuarto y el quinto del Villarreal. Un despeje con el equipo volcado se convirtió en asistencia para Chukweze, que recorrió medio campo para definir con tranquilidad ante Marc Martínez y poner el 1 a 4 y en el último minuto logró Capoue el 1-5 rematando de volea un centro de Alfonso Pedraza.

Cae eliminado el Cartagena de la Copa del Rey y centrará sus esfuerzos en la competición liguera, a la que regresa tras el parón el próximo domingo 8 frente al Granada en Los Cármenes.