El UCAM Murcia CB no quiere ser el único equipo español que quede apeado esta temporada en la Basketball Champions League. Su objetivo es estar en la ronda de octavos, que se disputará por el sistema de grupos. Pero para ello tiene que superar un play off frente a un viejo conocido, el Pinar Karsiyaka turco, frente al que vivió en la temporada 2017-2018 una eliminatoria de cuartos de final caliente que le dio el pase a la Final Four de Atenas.

Con Ibon Navarro en el banquillo, en los últimos días de marzo de 2018, el UCAM vivió un infierno en su visita a al Karsiyaka Arena, con capacidad para 5.000 espectadores, en un partido que ganó por 14 puntos y que estuvo rodeado de muchos incidentes, como una agresión del público a Sadiel Rojas, quien fue expulsado, o un descanso que duró casi una hora y media por una avería del reloj de posesión que obligó a jugar toda la segunda parte sin el mismo. También hubo lanzamiento de objetos a la pista y el Pinar, que después quedó eliminado en Murcia, fue sancionado con el cierre de su pabellón dos partidos y 20.000 euros de multa. A partir de mañana martes, en el Palacio de los Deportes y en un play off al mejor de tres partidos, el UCAM se volverá a encontrar con un Pinar Karsiyaka que ocupa la tercera plaza en la potente liga de su país pese perder el día de Nochevieja en la pista del Bahcesehir (78-73). El equipo que dirige Ufuk Sarica destaca, positivamente, por tener en su plantilla a varios artilleros; y negativamente, por contar con un escaso fondo de armario. La rotación del Pinar se reparte entre siete jugadores. El resto apenas llegan a los diez minutos en pista por encuentro. El escolta Errick McCollum, un estadounidense que anotó en un partido 82 puntos en la liga China, es el líder indiscutible. El exjugador, entre otros equipos, del Galatasaray, Anadolu Efes, Unics Kazan y Lokomotiv Kuban, promedia 23,1 puntos en Champions, con casi un 50% de acierto en los triples. Sobre él giran gran parte de los ataques de un plantel donde el turco nacido en Kosovo Kenan Sipahi, internacional absoluto y que militó en el Real Betis y el Casademont Zaragoza, es el director de juego con más minutos de media, aunque no es una amenaza importante desde el tiro exterior. Pero el jugador que más juega es el alero lituano Mindaugas Kuzminskas, un tirador de 2,06 metros de estatura que también puede actuar de ala pívot que estuvo en el Unicaja Málaga. Con experiencia en Euroliga y 33 años de edad, aporta 10,8 puntos y 5,3 rebotes en 32 minutos en pista. En el juego interior destaca la presencia de Ángel Delgado, compañero de Sadiel Rojas en la selección dominicana, que militó en el Bilbao y al que pretendió el UCAM Murcia en el pasado. Sus 7,5 rebotes le convierten en el bastión bajo los tableros, al margen de su gran capacidad atlética. Delgado, que la campaña pasada con los bilbaínos fue clave en el triunfo en Miribilla con 13 puntos y 12 rebotes ante el UCAM, aporta la intensidad y la fuerza a un conjunto que a veces peca de poco espíritu de superación. Y junto a Delgado, en el puesto de ala pívot otro jugador capaz de generar muchos puntos desde el exterior, Vitto Brown, que pasó por el Betis, y que 10,5 puntos en casi 30 minutos que está en pista. El banquillo es el punto débil del Pinar Karsiyaka, pero en el último mes y medio ha mejorado con la llegada de Bryan Angola, un escolta colombiano que inició la campaña en el Galatasaray y que se incorporó coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta de la Champions. Tras pasar por el Partizán y el AEK Atenas, ha desembarcado en el baloncesto turco y ha disputado nueve partidos entre las dos competiciones con el Pinar, en los que su protagonismo ha ido creciendo paulatinamente. Mientras que en la liga turca aporta 16,2 puntos, en la Champions se queda en 10,3. Su aportación está permitiendo al entrenador utilizar en muchas ocasiones un quinteto bajo pero capaz de generar muchos puntos y de correr la pista. El pívot Berkan Durmaz, con 13,4 minutos de media, y el belga Thomas Akyazili (8,4) son el resto de jugadores con protagonismo en el juego del Pinar. El viernes vuelve el ‘peluche pista’ por el día de Reyes El UCAM Murcia CB recibirá el viernes día 6 al Lenovo Tenerife (12.30 horas) en un horario que ha despertado malestar entre los aficionados. Entre las actividades que va a realizar el club se encuentra el ya conocido ‘peluche pista’. Se trata de recaudar el máximo número de peluches que serán donados a la ONG Cáritas San Juan Bautista, se encargará de recoger y entregar todos los juguetes recaudados.