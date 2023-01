En la previa del choque a vida o muerte entre el FC Cartagena y el Villarreal en Copa del Rey, el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha comparecido ante los medios para trasladar su opinión sobre el partido, el momento de su equipo tras el parón y las opciones de pasar a octavos de final por primera vez en la historia del club. El técnico ha destacado las ganas del equipo y su buen tono físico a la vez que ha reiterado las posibilidades de vencer. "El equipo está con muchas ganas. Hemos trabajado como cualquier otro partido y hemos visto cosas del rival, que es muy bueno, pero siempre vemos nuestras posibilidades de ganar y vamos a intentarlo", ha asegurado.

Tiene el Cartagena un bonito duelo contra otro rival de Primera División por cuarta vez en su historia en Copa, pero el ambiente festivo no distrae a Carrión de su objetivo. "Es un partido bonito para todos los aficionados y para disfrutarlo, pero nosotros vamos pensando en competir y hacerlo bien para intentar ganar", ha reiterado. Para ello, el entrenador ha mentalizado a su plantilla de sus opciones. "Lo que quiero transmitir en este tipo de partidos es que no nos veamos inferiores, que podemos hacer un buen partido y ganar. Eso es lo que he enfatizado durante toda la semana con los jugadores y ellos han trabajado con ese pensamiento", ha expresado.

Luis Carrión es consciente de las dificultades que arrastró el equipo durante el pasado mes y quiere comenzar la segunda vuelta con un cambio de mentalidad que empiece mañana. "En diciembre hubo días peores que lo esperado y por eso digo que la primera vuelta para mí es buena, pero mejorable. Queremos empezar bien la segunda vuelta y tenemos tres partidos de liga complicados, pero hacer un buen partido mañana entra dentro de los planes para preparar bien los siguientes partidos", ha aseverado.

La inactividad del equipo en las fechas navideñas parece no haber afectado a los jugadores, que "han vuelto igual que se fueron porque son profesionales y se cuidan" según Carrión. Por otra parte, los lesionados Aarón y Kiko Olivas no llegarán al partido copero aunque se encuentran en la recta final de su recuperación. "Aarón todavía está en proceso y Kiko también. Va un poco justo para este partido, pero para el fin de semana podría estar disponible", ha concluido el preparador.