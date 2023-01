La temporada 2023 no comenzará para Carlos Alcaraz Garfia, el número uno del mundo, con un torneo oficial del circuito ATP. Su estreno será en un campeonato de exhibición, el The CareA2+ Kooyong Classic, que no se disputa desde 2020 por el coronavirus, y que tendrá un cartel de lujo pese a no tener puntos en juego.

El murciano es el principal reclamo de un torneo de preparación para el Abierto de Australia que se disputa en el club con más prestigio de Melbourne, el Kooyong Lawn Tennis Club, y que se desarrollará durante tres días -10, 11 y 12 de enero-. Hasta el momento se han confirmado nueve jugadores y cada uno disputará tres encuentros. Al margen de Carlos Alcaraz, la organización del torneo ha logrado atraer a figuras como el británico Andy Murray, ex número uno del mundo; el australiano Álex de Miñaur, que en la actualidad es el mejor jugador de su país; el estadounidense Taylor Frtiz, numero nueve del mundo y ganador en 2022 del Masters 1.000 de Indian Wells; el croata Marin Cilic, 17 de la ATP y con veinte títulos en su palmarés; el italiano Jannik Sinner, 15 del mundo y que está llamado a ser uno de los dominadores del circuito en los próximos años junto a Alcaraz; el croata Borna Coric, 26 de la clasificación y actual campeón del Masters 1.000 de Cincinnati; el búlgaro Grigor Dimitrov, 28 del mundo, con ocho títulos y que llegó a ser el número tres; y el estadounidense Frances Tiafoe (19), al que venció el murciano en un espectacular duelo de semifinales en el pasado Abierto de Estados Unidos. De momento se desconocen los horarios -la diferencia horario de España con Melbourne es de diez horas- y los emparejamientos de cada jornada. Todos los partidos serán televisados por un canal australiano.