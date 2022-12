Cuando los tres jugadores más valorados de la plantilla acaban con 12 créditos combinados, es complicado ganar en cualquier cancha. Pero si encima le sumas que es ante Unicaja, uno de los grandes equipos de la primera parte de la competición y en el Martín Carpena, donde solo ha perdido un encuentro en liga, la victoria se convierte prácticamente en un imposible.

Ayer no apareció Travis Trice, que acabó con cero puntos en 17 minutos en la pista, ni tampoco lo hicieron Anderson y Radovic, los tres más valorados del equipo. Los dos últimos maquillaron levemente sus números al final del partido, pero fueron intrascendentes en su desarrollo. Pero la culpa de la derrota no recae sobre ellos, ya que es cierto que pocos se salvan del encuentro de ayer. De hecho, solo Ryan Luther y, sobre todo, Jordan Sakho, rindieron por encima de su nivel habitual. El ala-pívot ayudó a que los universitarios se reengancharan al final del primer cuarto con ocho puntos consecutivos. Demostró el carácter que se le achaca. Y el congoleño estuvo muy acertado en todo lo que hizo. Acabó con 22 de valoración de los 67 totales que acumuló el UCAM Murcia.

El partido comenzó con mucho ritmo. Los dos equipos intentaron finalizar sus ataques en menos de 10 segundos de posesión. El intercambio de golpes fue constante y aunque el UCAM Murcia empezó muy bien (3-8), con triples de McFadden y Anderson, el Unicaja fue remando poco a poco hasta meter un parcial que dejaba el partido en 17-10 con cinco minutos del primer cuarto jugados. Carter y Djedovic, con cinco puntos cada uno, lideraban a los malagueños, que querían imponer un juego muy rápido y lo consiguieron hasta que Sito detuvo el encuentro debido al parcial de 10-0 que encajaron los universitarios.

Salió Travis Trice desde el banquillo, pero no entró muy atinado al partido, pues falló sus tres primeros lanzamientos a canasta y así seguiría hasta el final del encuentro. Siguió el intercambio de canastas, con un UCAM Murcia sufriendo mucho en defensa, pero fue recortando distancias gracias a ocho puntos consecutivos de Ryan Luther (21-20). Dos triples consecutivos y dos tiros libres metieron a los universitarios nuevamente en el partido al final del primer cuarto.

Lesión de Lima y vuelta de Davis

Lo peor de este primer periodo fue la lesión de Augusto Lima, un jugador histórico en Murcia al que la afición en general le guarda un gran cariño a pesar de su polémica salida. El hispanobrasileño partió desde el banquillo y con un minuto en pista, su rodilla hizo un mal gesto que hizo temer lo peor. De hecho, tuvo que salir cojeando ayudado por los auxiliares de su equipo. Por sus gestos, no pinta bien la situación para el ex del UCAM.

En el segundo cuarto, el Unicaja volvió a meter un pequeño margen al marcador (27-22), pero Jelínek recortó distancias con dos tiros libres anotados (27-24). Reapareció Jordan Davis después de su largo periodo de ausencia y como no podía ser de otra forma, se le notó un poco falto de ritmo. Se detuvo el encuentro a falta de cinco minutos (31-26) y pocos minutos después lo tuvo que parar Ibón Navarro porque el UCAM Murcia empató el encuentro (33-33) con un buen Jordan Sakho, autor de cinco puntos consecutivos.

Siguió el congoleño en estado de gracia y puso a los murcianos por encima en el marcador (33-35) a falta de dos minutos para el final del cuarto. Estaba haciendo mucho daño con el pick and roll el UCAM Murcia. Notó en demasía la ausencia de Lima el equipo malagueño.

Jordan Sakho se estaba echando el equipo a las espaldas en los dos lados de la pista. Gran segundo cuarto el que firmó el pívot, con puntos, tapones y buenas lecturas en defensa. Se fue el UCAM Murcia arriba por la mínima al descanso (36-37) con una imagen mucho más sólida que en el principio del partido.

Final prematuro del partido

Al inicio del tercer cuarto, las energías se veían diferentes en los dos equipos. Y eso no era un buen augurio para un UCAM Murcia que no soportó la asfixiante presión del Unicaja. Los malagueños metieron una marcha -o dos- más y los universitarios no pudieron seguirle el ritmo en ningún momento de la segunda parte.

Cogieron las riendas del partido a nivel de ritmo y de control y los universitarios no fueron capaces de finalizar ningún ataque de claridad, lo que provocó que de nuevo se abriera una pequeña brecha y Sito lo tuviera que parar (44-39). Solo había anotado el UCAM dos puntos en cuatro minutos disputados de ese cuarto.

Ilimane Diop tuvo su aparición en el encuentro, con cinco puntos consecutivos, aunque apenas conseguía reducir la ventaja porque Unicaja estaba moviendo realmente bien la pelota y encontrando buenas situaciones de tiro (49-44). De hecho, siguió aumentando la renta con un gran Darío Brizuela, que ya superaba la decena de puntos (54-44). Junto a Will Thomas (14 pts), eran los jugadores que más daño estaban haciendo.

El UCAM Murcia estaba pidiendo a gritos la calidad de Travis Trice, pero nunca llegó. Acabó el base con cero puntos, 0/8 en tiros de campo, -2 de valoración y -18 en el más/menos. Es cierto que consiguió siete asistencias, pero dejó mucho que desear el partido de Trice.

Los primeros instantes del último periodo siguieron la línea del tercer cuarto, donde Unicaja fue muy superior. La única noticia positiva es que el UCAM entró en bonus con siete minutos para el final, por lo que cada falta sería castigo para los malagueños desde el 4,60. Un par de canastas de Radovic y dos tiros libres convertidos por Rojas mantenían al UCAM Murcia cerca de la decena de puntos (66-55) a falta de seis minutos para el final del partido. Pero poco le duró la alegría a los universitarios, pues Unicaja, con dos canastas prácticamente consecutivas, volvía a poner una diferencia importante que hizo detener el encuentro a Sito Alonso (70-55), pero de poco sirvió, ya que unos minutos después tuvo que volver a pararlo por la nula reacción de los suyos (75-58).

A falta de tres minutos para el final, el encuentro ya estaba prácticamente sentenciado. Unicaja estaba siendo muy superior en todos los aspectos de la pista y llegó a ir 19 arriba, pero James Anderson, con dos triples consecutivos reducía la renta (79-66). Aún así, el poco tiempo en el cronómetro era el mayor hándicap que tenía el UCAM Murcia a esas alturas y la remontada fue imposible, con un resultado final de 82-66.

Mal partido del UCAM Murcia para cerrar el año. La falta de acierto tuvo un papel clave en el desenlace del partido, pero lo cierto es que estadísticamente, los murcianos fueron peores en prácticamente todas las estadísticas. Después de tres victorias consecutivas, vuelven a la senda de la derrota, aunque con una sensación de que ha sido más por mérito del rival que demérito propio. Y eso es lo que se ha visto en muchas ocasiones este curso. El próximo, un cruce clave para seguir vivos en la Champions League.