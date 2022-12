«Y si es que sí». Ese es el lema que ha utilizado el Real Murcia en la reapertura de su campaña de abonos, una frase que viene a ilusionar a la afición con un posible ascenso al fútbol profesional. Y es que los últimos partidos del equipo de Mario Simón han hecho florecer el sueño de poder luchar por volver a Segunda División nueve años después.

Pero ese reto deportivo de lograr un segundo ascenso de forma consecutiva contrasta con los numerosos problemas económicos y judiciales que volverán a estar presentes en el 2023, tan presentes que de no resolver uno de ellos, el de Hacienda, haría imposible el salto de categoría aunque este se consiga sobre el campo. Y es que, no habrá plaza en la división de plata si no hay certificado de pago a las administraciones públicas, y no habrá certificado si antes de junio no se paga una importante parte de la deuda.

Ni acuerdo ni certificado

Da igual que el ascenso venga acompañado de importantes ingresos por los derechos televisivos, y es que Hacienda, como ha ocurrido con clubes como el Albacete o el Racing de Santander, no está dispuesta a dar tiempo a nadie pensando en ingresos futuros. Por lo que, si no hay dinero sobre la mesa, no se expedirá el certificado que exige LaLiga de Tebas.

Hacienda no solo es un problema pensando en un éxito futuro, Hacienda es un problema cada día, y es que el club lo tiene todo embargado por las administraciones públicas. Ahogado por la falta de ingresos, el Real Murcia empezará 2023 con la misma cuerda de siempre al cuello. Aunque había esperanza de conseguir un respiro, pagando unos dos millones de euros antes del 31 de diciembre que permitirían levantar los embargos, la ruptura del acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno hace que sea prácticamente improbable que ese pago se pueda llevar a cabo.

A la espera del Supremo

Pero Hacienda es solo uno de los problemas que merodean continuamente alrededor del Real Murcia. El principal problema, pero solo uno de muchos. Porque cuando empiece el nuevo año tampoco se habrá solucionado la batalla judicial por la propiedad que bloquea cualquier inyección económica de inversores externos. Con la ampliación de 2018 anulada por la sentencia de la Audiencia Provincial que daba la razón a Mauricio García de la Vega, las partes están a la espera de si el Supremo acepta el recurso presentado por el club o si lo tira para atrás y confirma la victoria del mexicano.

Mientras que el Supremo no se pronuncie, conseguir un inversor se antoja imposible, y Agustín Ramos, pese al esfuerzo realizado hasta ahora, podría cansarse de seguir poniendo un dinero que puede perder si finalmente De la Vega es declarado como el dueño del 84% de las acciones.

La solución a este problema también estaba en manos de Felipe Moreno, sin embargo, con el cordobés dando un paso atrás, la batalla judicial vuelve a estar de total actualidad.

Si el problema con Mauricio García de la Vega va ya para los cinco años, de mucho más atrás viene otro de los obstáculos que no consigue superar el Real Murcia pese a los pasos que se han dado en los últimos tiempos y a las promesas realizadas especialmente por el consejo de administración presidido por Francisco Tornel.

Sin auto de cumplimiento

Fue en diciembre de 2019 cuando el KBusiness ofrecía una rueda de prensa para ‘vender’ el final del concurso de acreedores, sin embargo, dos años después sigue sin llegar a Nueva Condomina el auto de cumplimiento prometido. Ni los pagos realizados por Agustín Ramos para ir saltando a los acreedores más rebeldes han servido para que el juzgado ponga fin a un proceso que se inició en febrero de 2009.

Con la entrada de Tornel y el KBusiness se llevaron a cabo quitas que permitieron reducir la deuda en unos 12 millones de euros, incluidos los casi siete que aportó Gabriel Torregrosa correspondientes a créditos de empresas de Jesús Samper, pero los pagos a los acreedores que no aceptaron el acuerdo no han sido suficientes. Falta un último empujón que desde el club esperan que se pueda llevar a cabo en los primeros meses de 2023.

Pagos de ayer y de hoy

Con la espantada de Felipe Moreno y a la espera de si el presidente del Real Murcia puede encontrar otro inversor que le ayude, lo cierto es que al empresario murciano se le amontonan los pagos. Porque hay que sacar la chequera para poner fin al concurso pero también tendrá que seguir inyectando dinero para hacer frente a los pagos prometidos con los acreedores que aceptaron la quita y que muchos de ellos tuvieron que soportar posteriormente los incumplimientos de Tornel y su consejo de administración.

Según las cuentas del club, la deuda a pagar a corto plazo, es decir la que habrá que abonar a lo largo de 2023, asciende a los 7 millones de euros, un quebradero de cabeza para el actual gestor.

Siete millones a los que habrá que sumar los pagos del día a día, que son la prioridad de Agustín Ramos. El de Abarán, que confeccionó una plantilla con fichajes ambiciosos para poder luchar por el ascenso a Segunda División, sabe que los accionistas contrarios a su gestión están esperando cualquier impago para lanzarse a su yugular, de ahí que en las últimas semanas haya vuelto a poner dinero sobre la mesa para el abono de las nóminas de los jugadores, cuerpo técnico y empleados del Real Murcia.

Y no será la única aportación inmediata si el consejo de administración sigue con su idea de reforzar el equipo para el mercado invernal. La llegada de nuevos jugadores implicará la salida de futbolistas que no están dando el rendimiento esperado y, algunas de esas rescisiones, obligarían a pagar lo firmado en verano.