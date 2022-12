Empezamos hablando de la necesidad de firmar un ‘9’ de garantías a finales del mes de junio, continuamos con el debate a lo largo de julio y agosto, cuando las principales opciones se iban escapando, y llegamos al inicio liguero con el mismo ‘tole tole’ al haber cerrado solo la contratación de Miku cuando el objetivo era el fichaje de dos delanteros. Pero ni con el fin del mercado se acabó una polémica que incluso fue engordando cada semana que pasaba sin que el venezolano diese el resultado esperado. Porque Andrés Carrasco, que continuaba en la plantilla tras el ascenso, ni era una opción para un Mario Simón que hasta colocaba a Dani Vega por delante del murciano.

Pero con la Primera RFEF en pleno parón navideño, el Real Murcia puede darse con un canto en los dientes cuando mira sus estadísticas goleadoras. Porque el Real Murcia, pese a no tener un killer en el área, está en el podio de máximos realizadores del Grupo II, lo que maquilla un poco el fracaso del ‘9’.

23 goles ha marcado el Real Murcia en las quince jornadas disputadas hasta el momento, una cifra solo superada por dos equipos, el Eldense y la SD Logroñés. Tanto el líder como el club riojano encabezan la lista de realizadores en el Grupo II con 24 dianas. Luego, con los mismos dígitos que los de Mario Simón, están el Castellón, el Osasuna Promesas y la Real Sociedad.

Ha conseguido el Real Murcia salvar un problema que parecía estar llamado a enquistarse, sin embargo, el que no se salva, pese al esfuerzo de sus compañeros por aumentar los números ofensivos del equipo, es Miku, quien con un solo tanto en su casillero, está prácticamente sentenciado por un sector de la grada. Incluso no se descarta que pueda ser uno de los que salga este mercado invernal. Y si no lo hace será más por la imposibilidad de pagarle su ficha que por confianza del cuerpo técnico.

No ha dado la talla Miku, que solo ha celebrado un gol, el que logró el 1 de octubre en el encuentro frente a la SD Logroñés. Y eso que ha jugado hasta 700 minutos, siendo titular en ocho ocasiones.

Fallando el venezolano en el papel de killer que le reservó el Real Murcia el pasado verano, cuando apostó por su contratación después de quedarse sin Dani Romera, han tenido que ser otros compañeros los que den un paso al frente, algunos de ellos con menos caché que el sudamericano.

Porque Andrés Carrasco, suplentísimo para Mario Simón desde el inicio liguero, se ha animado en este sprint final del año. El delantero murciano, al que le cuesta aprovechar las oportunidades cuando juega de titular, suma ya tres goles, y los tres los ha celebrado saliendo desde el banquillo. De hecho, el atacante de la Región, que también ha dado dos asistencias, participó en los dos últimos triunfos ante el Sabadell y el Atlético Baleares.

Todo lo contrario le sucede a Pedro León. El muleño, que empezó muy fuerte el campeonato, es el pichichi grana con seis goles, sin embargo no marca desde el 30 de octubre, cuando anotó ante Osasuna B un gol que no sirvió para nada.

En la segunda plaza aparece un Dani Vega cuyos goles suelen ser sinónimo de victoria. Con dos dianas lideró la remontada frente a la Real Sociedad B y el pasado 4 de diciembre conseguía el tanto que permitía ganar al Alcoyano. También vio puerta frente al Nástic, aunque en este caso, pese a adelantarse en el marcador, los murcianistas salieron derrotados de territorio catalán.

En las últimas semanas, coincidiendo con el buen momento que viven los de Mario Simón, hay varios jugadores que se han sumado a la pelea por el gol. Loren Burón se estrenaba dando la victoria en el encuentro frente a la UD Logroñés y hace solo una semana cerró la goleada ante el Atlético Baleares, donde también marcó Ganet. El 11 de diciembre, contra el Sabadell, fueron Santi Jara y Alberto González los que marcaban su primer tanto de la temporada.