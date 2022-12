El UCAM Murcia dio continuidad a su buen partido del fin de semana pasado ante el Gran Canaria y siguió mejorando las sensaciones que llegó a arrastrar hace unas jornadas con un gran triunfo ante el Tofas Bursa (77-87), que sirve para certificar la segunda plaza del grupo y asegurar de esta manera la ventaja de campo en el play in de la Champions League, que se disputará el mes de enero en una eliminatoria al mejor de tres partidos.

Supo dominar prácticamente en todo momento el UCAM Murcia, que llevó al Tofas Bursa a remolque en todo el partido. Era un encuentro importante debido a la ventaja de campo en el play in. También lo era por un ambiente hostil, como pasa habitualmente en Turquía. Pero ahí el UCAM no falla. Cuanto más quema la pista, más carácter saca el equipo. Y este año le está costando más que de costumbre, pero ayer los universitarios sacaron el coraje y la intensidad necesaria para hacer frente a un choque que tiene más importancia de la que parece ‘a priori’. Tendrá el UCAM Murcia que jugar 10 partidos en enero y jugando el primero del play in en casa se ahorra un viaje muy importante antes del encuentro ante el Tenerife el 6 de enero, lo que le hace afrontar una semana clave con la ventaja de no tener que viajar a Turquía para jugar contra el Pinar Karsiyaka.

Le ha deparado el futuro al UCAM Murcia otra eliminatoria ante el Pinar Karsiyaka, un equipo turco con el que los universitarios tuvieron sus rencillas después del ambiente tan hostil que se vivió en su pista, donde llegaron a lanzar una bota militar al parqué y algunos aficionados empujaron a Sadiel Rojas desde la grada. Una encerrona en toda regla.

Era el rival más peligroso que le podía tocar al UCAM Murcia. Es un equipo de un gran presupuesto que tiene jugadores de muchísima calidad prácticamente en todas las posiciones. Mindaugas Kuzminskas, Errick McCollum, Vitto Brown, Ángel Delgado o Jaylen Brown son algunos de sus principales activos. Y no son nombres que no asusten, siendo honestos. Pero en el baloncesto puede ocurir cualquier cosa y al menos, de primeras, el UCAM Murcia parte con la ventaja de jugar en casa un hipotético tercer partido y de empezar la eliminatoria en el Palacio. Son condicionantes que pueden marcar, sin ninguna duda, la eliminatoria.

Es cierto que no han hecho un gran papel en la Champions League, ganando dos de los seis partidos que han disputado en la fase de grupos. Pero su potencial en tan enorme que en un arreón pueden decantar el partido hacia su lado.

Esa mala racha en Champions League contrasta con su buen hacer en la liga turca, donde marchan en quinta posición con un balance de siete victorias y tres derrotas en los diez partidos que han disputado. Tan solo Turk Telekom, Fenerbahce, Anadolu Efes y Galatasaray suman más que ellos. Casi nada.

El gigante y sus ‘enanitos’

Volviendo al encuentro contra el Tofas Bursa, hubo tres jugadores que destacaron por encima del resto. El mejor y el más determinante, al menos en tareas ofensivas, volvió a ser Thad McFadden, que ya parece haber dejado atrás el mal bache que pasó hace unas semanas y ya recuerda al de siempre. 24 puntos y 6 asistencias fue su carta de presentación ante los espectadores del Bursa, que fueron silenciados en más de una ocasión gracias a sus triples.

Travis Trice fue otro que no cansó de derrochar clase y fundamentos con la pelota. Un jugador anárquico al que quieres o que te desespera. Cuando tiene un día así, no puedes dejar de observar con detalle su fabuloso paso atrás con tiro de tres. Otros 24 puntos para el base, que volvió a salir de revulsivo y parece que no le va mal ese papel.

El gigante ucraniano, Artem Pustovyi, volvió a tener una gran noche, con 17 puntos y 6 rebotes. Pero lo más importante, con la sensación de tener cada día que pasa más dureza y más lectura sobre el juego que quiere realizar Sito Alonso. Estuvo hábil para buscar el poste cuando había que hacerlo o para distribuir hacia las esquinas desde el poste medio nada más recibir. Así generó mucha ventaja el UCAM Murcia cuando jugaba el bloqueo y continuación con Thad McFadden. En defensa también se comportó y mantuvo un buen nivel. De hecho, cuando marchaba al banquillo, el equipo notó su ausencia, pues ni Diop ni Sakho tuvieron un buen día.

Llega un enero movido para el UCAM Murcia, con hasta diez partidos para abrir el año. Con el factor cancha bajo el brazo, ya toca pensar en Unicaja de Málaga para cerrar el año de la mejor manera posible y coger impulso para un 2023 que empezará a un ritmo endiablado.