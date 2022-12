La confección de una plantilla con los efectivos justos y necesarios en el Fútbol Club Cartagena confiaba muchas de sus opciones de la presente temporada a la buena preparación física, la implicación de todos los futbolistas y la recuperación del nivel de muchos de ellos. Se decantó el cuadro albinegro por jugadores de calidad que no pasaban por su mejor momento con la esperanza de hacerles brillar de nuevo. En ese contexto llegaron al Cartagonova nombres como Aarón Escandell, Iván Calero, Luca Sangalli o Sadiku y todos se encuentran en proceso de recuperar su mejor versión. No obstante, un Franchu que fichó con la misma intención no ha podido seguir el ritmo de sus compañeros, pero demostró en Copa que quiere redimirse.

Consciente de la situación de muchos de sus fichajes de verano, Luis Carrión comenzó el plan de rescate. Primero fue Calero, dejando definitivamente atrás su grave lesión de rodilla. Poco después le siguió Escandell, desplazando a Marc Martínez de la titularidad bajo los palos. Armando Sadiku también se apuntó al plan para pelear el puesto en la punta del ataque y convertirse en el máximo artillero del equipo y Sangalli ha mostrado su capacidad en momentos puntuales siendo de gran utilidad para el entrenador. Sin embargo, Franchu había sido hasta ahora una de las desilusiones más grandes de la parroquia albinegra. Franchu llegó al Cartagena cedido por el Eibar tras haber pasado la última temporada sin jugar debido a una rotura de ligamentos de la rodilla. Habiéndola superado, el argentino comenzó la temporada con garantías físicas, pero lejos del cien por cien. Su situación le llevó a entrar intermitentemente con el equipo, pero nuevos problemas, esta vez en el tobillo, cortaron su progresión. De los primeros doce encuentros, Feuillassier solo participó en 4 con un total de 88 minutos, pero encontró cierta regularidad en los siguientes compromisos: 35 minutos contra el Granada, 90 en su primera titularidad y partido completo frente al Málaga, 66 más ante el Lugo y otros 22 contra el Mirandés, donde también logró su primera asistencia. La ‘cláusula del miedo’ del Eibar cortó nuevamente su continuidad, aunque sus buenas apariciones anteriores convencieron a Carrión para darle entrada desde el banquillo en las dos jornadas siguientes y un sitio en el once en los dos últimos partidos de liga. Ha coincidido su poco ritmo competitivo con el peor momento del equipo en la temporada, lo que propició partidos de poco protagonismo para el extremo hasta el pasado martes en Copa del Rey. En Alcorcón volvió a entrar Franchu desde la banda para cambiar totalmente el partido: logró su primer gol del curso y puso el empate que llevó el partido a los penaltis y, finalmente, a la victoria de los suyos. Probó así su implicación con el cuadro albinegro y se demostró a sí mismo su capacidad para revertir la situación, algo que busca desde que comenzó la temporada. «Entre los problemas que tuve en el tobillo y lo bien que estaba el equipo no tuve continuidad. No fue el inicio que yo esperaba, pero son situaciones que hay que vivir. En esta segunda vuelta espero dar un paso adelante porque soy bastante autocrítico y lo que estoy rindiendo no es lo que quiero. Me queda darle la vuelta a la situación», afirmó Franchu al término del encuentro augurando un cambio en la segunda mitad de la campaña.