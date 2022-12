El UCAM Murcia CB cierra hoy la fase de grupos de la Basketball Champions League conociendo su destino, aunque no su hoja de ruta a partir de ahora. Un triunfo o una derrota por menos de tres puntos en la pista del Tofas Bursa (18.00 horas, Popular TV) le dejará en el segundo puesto del grupo A, lo que le llevaría a tener el factor cancha a favor en el play in al mejor de tres encuentros que tendrá que disputar en un frenético mes de enero, en el que podría disputar hasta diez encuentros. En el mismo ya conoce que se enfrentará a un duro rival, porque tanto AEK Atenas, Pinar Karsiyaka como Reggio Emilia se presentan como duras amenazas para obtener el pasaporte para los octavos de final de la competición europea en ese play in al que está condenado.

El equipo universitario llega al choque en Turquía con las pilas cargadas después del triunfo el pasado sábado en Murcia ante el Gran Canaria. Y también lo hace con la recuperación de Ryan Luther, el ala pívot que ha estado de baja un mes y medio. Por tanto, ya solo queda en la enfermería un jugador, el escolta Jordan Davis, que se espera que esté de regreso para principios del próximo año. El resto de componentes de la plantilla está a disposición del entrenador, Sito Alonso, quien volverá a tener que hacer un descarte al disponer en estos momentos de trece fichas -el pasado sábado dejó fue al joven Urban Klavzar-. No solo está en juego la segunda plaza del grupo A y la ventaja de campo en ese play in que se jugará los días 3, 11 y, en caso de ser necesario, el 18 de enero. También está llegar a Navidad con un buen sabor de boca antes de retomar la competición en la Liga Endesa el próximo miércoles 28 de diciembre ante el Unicaja de Ibon Navarro, que está cuajando una temporada notable. El Tofas Bursa que se encontrará hoy el UCAM Murcia es un rival que ha superado una crisis -cinco derrotas consecutivas- en las últimas dos semanas con dos triunfos, aunque en su último compromiso cayó ante el potente Anadolu Efes (84-76), algo que entraba dentro de la lógica. La plantilla que dirige Dimitris Priftis, ex de equipos como Aris de Salónica, Unics Kazan y Panathinaikos, empieza a notar el efecto de la llegada de dos refuerzos. El primero en aterrizar en Bursa fue el alero lituano Arturas Milaknis, ex del Basonia, que firmó a mediados de octubre, mientras que el segundo fue Deon Thompson, ala pívot que jugó en España en el San Pablo Burgos y Unicaja, y que el curso pasado estuvo en el Casademont Zaragoza. Mermados físicamente El escolta Rob Gray, con medias de 17,2 puntos en la liga turca y 21,1 en Europa, es la referencia ofensiva del conjunto turco. Sin embargo, es una incógnita si el estadounidense podrá jugar esta tarde. Ya se perdió el choque del pasado domingo de la liga turca, una baja que acusó bastante su equipo. Tampoco estuvo Tyler Ennis. El base con pasaporte canadiense también es una pieza básica. No en balde, promedia 28 minutos en pista, 3,7 asistencias y 9,8 puntos. Su caso es idéntico a Gray y su concurso está en el aire. Además, el alero Berk Ugurlu se lesionó en los últimos minutos del choque ante el Anadolu Efes y tiene rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que su concurso hoy está descartado. Por tanto, con la línea exterior mermada, el Tofas confía en sus interiores. Deon Thompson, que solo lleva jugados ocho partidos entre ambas competiciones, está aportado una media de 11 puntos. En el puesto de cinco, Suleiman Braimoh, pese a medir solo 2,04 metros, es un jugador que logra muchos espacios dentro de la zona. Está aportando casi 6 rebotes y 11 puntos esta temporada. En la pintura los murcianistas deberían sacar ventaja de los centímetros de Ilimane Diop y Artem Pustovyi, ya que el único jugador por encima de los 2,10 metros del Tofas es Boubacar Toure, que también está ofreciendo un buen rendimiento personal con 7,4 rebotes y 11,9 puntos. El club turco ha pedido el apoyo masivo de su afición para el encuentro de esta tarde con una campaña en redes sociales donde ha utilizado a personajes conocidos de la ciudad turca, que se encuentra en el noroeste del país y tiene una población de casi tres millones de habitantes. Se trata de la cuarta ciudad más grande del país y su industria está basada en las factorías automovilísticas. Su estación de esquí es muy conocida y, de hecho, optó a ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, que finalmente se disputaron en Corea del Sur.