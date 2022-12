El Yeclano Deportivo despide un 2022 de ensueño con un disgusto en La Constitución ante un Recreativo Granada encachado (0-2). Los de Adrián Hernández parecieron no ponerse el despertador y dejaron en casa su habitual alma como si las merecidas vacaciones navideñas hubieran llegado anticipadamente.

La verdad es que es raro jugar por la mañana en La Constitución. Y más en una jornada donde el culmen de fiestas patronales utilizaba en la Minerva una pólvora y una retaguardia de la que careció el bloque de Adrián. Sin Diego ni Gabri, sancionados al estar cumpliendo sus respectivos ciclos de amarilla, el equipo del Altiplano carecía atrás de la consistencia de otras tardes, y con el perfil bajo generalizado de todos sus talentos, los azulgranas parecían tener pistolas de juguete en vez de arcabuces.

A los cuatro minutos de partido, Iván tuvo que hacer su primera intervención de mérito bajo palos en una segunda jugada, e instantes después, un error en la salida de balón pudo suponer el primero de Samu Omorodion. El único pero que se le podría poner al merecido triunfo del filial nazarí llegó a los diez minutos, cuando una mano dentro del área de Miki Boch no fue sancionada como penalti por el colegiado Carrero Romera. Salvo en dos remates previsibles de Alvarito desde la frontal del área, apenas asomaría el Yeclano al ataque en buena parte del resto del encuentro.

Mientras, el Recreativo Granada se mostraba muy cómodo, manejando los tiempos a placer y llevándose fácilmente las segundas jugadas. No había ni rastro sobre el terreno de juego de esa intuición colectiva con la que el Yeclano Deportivo ha permanecido diez partidos invicto. Y con las blanduras atrás, un balón colgado por Julito, a priori fácil para el centro de la zaga, no fue rechazado debidamente y de aquella manera remachaba Samu en el segundo palo para adelantar de forma merecida a los visitantes.

Con tímida reacción e incluso con mutación táctica de carrileros, el Yeclano se mostraba demasiado plano y falto de ideas, sin ningún liderazgo individual entre toda una planicie colectiva. Tan mustio como pasar una Nochebuena sin familia o una Nochevieja sin amigos. Entre tanto, los granadinos rozaron el segundo en un par de intentonas sosbre la meta de Iván.

Adrián Hernández, en su tercer partido en la grada consecutivo, esta vez no supo dar con la tecla en los cambios. Y eso que el técnico murciano lo intentó con una doble sustitución al descanso más otras tres ventanas en los segundos 45 minutos. Su pretensión fue abrir el campo acumulando efectivos muy parecidos. Conforme pasaban los minutos y el filial se mostraba férreo y con oficio, la mejor noticia para el Yeclano era que todavía se iba 0-1. Bauti desde la frontal tuvo la llegada más peligrosa local, hasta que a ocho para el final un posiblemente adelantado Samu se plantaba sólo ante Iván y sentenciaba un choque que debió acabar ahí. Pero no. El colegiado catalán, aparte de no apreciar fuera de juego en el 0-2, decidió con todo el pescado vendido dejar al Yeclano con nueve expulsando Mario Uclés y a Tiko Iniesta.

En fin, más allá de la pérdida de oportunidad de haber abierto brecha en el play-off, el carbón de hoy no resta mérito para que el Yeclano disfrute a bien a gusto de mariscos, de turrones y de roscones tras un 2022 maravilloso. Eso si, teniendo siempre muy presente que en los retos para el año nuevo no pueden faltar nunca en su estilo de juego las burbujitas de Freixenet.