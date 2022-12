Un Real Murcia para comérselo

Cada Navidad los padres se enfrentan a un problema terrible. Un problema que consiste en hacer realidad los deseos de sus hijos. La historia, y qué levante la mano al que no le ha ocurrido en alguna ocasión, es que los juguetes estrella siempre se agotan antes de tiempo. ¿Quién no se ha visto en un mes de diciembre cualquiera recorriendo jugueterías para buscar ese regalo de Reyes que casualmente aparece en todas las cartas?

Casas de muñecas, bebés llorones, Legos, Playmobil, Pinypon, Barbies... Algunos de estos ya están llamados a ser los regalos estrellas de la Navidad, sin embargo, en Murcia, hay un producto que quiere colarse en la lista de favoritos, y ese no es otro que el Real Murcia, un Real Murcia que está para comérselo, un Real Murcia que bien podría ser uno de esos regalos que El Corte Inglés podría incluir en aquel anuncio en el que sus protagonistas repetían una y otra vez el famoso ‘Me lo llevo’.

Porque el Real Murcia del que hace un mes renegábamos se ha convertido en el Real Murcia al que todos nos llevaríamos a casa esta Navidad.

Porque este domingo el Real Murcia cerró el 2022 con todas las flechas en verde. Porque ganó al Atlético Baleares (0-3) en el que posiblemente es el partido más completo de lo que va de curso; porque, al más estilo Jorge Lorenzo, sacó en martillo para defender y fue suave como la mantequilla para atacar; porque vuelve a ganar fuera de casa y porque, con su segundo triunfo consecutivo, firma una racha de 13 puntos de 18 posibles, colocándose en tercera posición y rozando un primer puesto que solo está a dos puntos.

Como si la cita de ayer en el estadio Baleares fuese una de esas sesiones de fotos para adornar la típica felicitación navideña, el Real Murcia sacó sus mejores galas para iluminar una mañana en la que incluso hubo un poco de magia.

Lo hicieron los granas en defensa, donde no concedieron ni en las numerosas acciones a balón parado de las que disfrutó el Atlético Baleares, y lo confirmaron en ataque, mostrándose letales cada vez que se presentaron en el área de Lucas Díaz. Abrió el marcador Pablo Ganet en un gol en el que Julio Gracia se disfrazó de Elfo para hacer magia dentro del área; apareció Andrés Carrasco para poner el 0-2 cuando más sufrían los granas en la segunda parte y sentenció un oportunista Loren Burón en el tiempo de descuento.

El Real Murcia que necesita mil ocasiones cada partido para hacer un gol se convirtió ayer en un Real Murcia inspiradísimo en ataque. Solo hay que analizar la primera parte, cuarenta y cinco minutos en los que el Atlético Baleares insistió una y otra vez sobre el área de Joao Costa, pero en los que se llegó al descanso con 0-1 en el marcador. Porque de las dos que tuvieron los granas, una de ellas acabó en la red.

No estuvo fino Pedro León, que ha perdido la chispa de los primeros partidos; pero sí lo estuvo Julio Gracia para en el minuto 27 sacar los polvos mágicos para empequeñecer hasta hacer desaparecer a toda la defensa local. Y cuando ya había regateado hasta a su sombra, el centrocampista grana cedió a Pablo Ganet para que este cerrase una jugada que no podía acabar de otra forma.

Fueron Julio Gracia y Ganet los que encarrilaron el triunfo del Real Murcia, pero también fueron los defensas los que hicieron posible que ese resultado tuviera validez durante muchos minutos. Porque Arnau Solá salió vivito y coleando del asedio balear, gracias también a la gran ayuda de Santa Jara; y porque Íñigo Piña y Alberto González despejaron más de un centro cargado de veneno. Con un poco de unos y un poco de otros, cada llegada de los locales quedaba prácticamente en nada, de hecho, Joao Costa apenas tuvo que intervenir en un par de ocasiones.

El portugués repitió en el once por tercera semana, pero tendrá que mejorar mucho el luso si quiere mantener su posición de privilegio, porque ayer cada despeje se convertía en fuego amigo. Menos mal que Alberto González e Íñigo Piña parecían Gulliver rodeados de liliputienses.

Quién pensara que el sufrimiento acabaría en el primer tiempo se equivocaba totalmente. Porque el asedio balear se intensificó a la vuelta de vestuarios.

Con el Real Murcia completamente metido bajo sus palos, parecía imposible que el 0-1 se pudiese aguantar durante mucho tiempo, sin embargo, ayer los granas hicieron un trabajo notable. Incluso salieron vivos en las acciones a balón parado, y mira que los locales tuvieron para probar y probar desde distintos puntos.

Tuvo que reaccionar Mario Simón para dar oxígeno a un equipo que no olía el balón, y lo hizo el técnico grana dando entrada a Armando y Loren Burón. Agradeció el Real Murcia los cambios. Con el ex del Mar Menor aportando frescura e intentando mirar hacia arriba, el asedio disminuyó, entrando en un tramo del partido abierto. Tan abierto que de rezar para que el 0-1 no se moviese se pasó a disfrutar de una goleada.

Con Julio Gracia encendiendo la luz en el centro del campo, Armando se confirmaba en su papel de asistente, sirviendo a un Andrés Carrasco que también sacó su clase para poner el 0-2 y demostrar que quiere ser el ‘9’ que el murcianismo tanto reclama.

El gol del atacante murciano fue como un cuchillo en la aorta del Atlético Baleares, que en ese minuto 77 se vio completamente desahuciado. Pero ayer el Real Murcia no estaba para firmar la paz con nadie, ayer el Real Murcia, que olía el liderato como los tiburones huelen la sangre, quería más. Y tuvo la recompensa en el tiempo extra, cuando Loren Burón tiraba de oportunismo para firmar un 0-3 perfecto para cerrar el año a lo grande.

«En el mercado de invierno no podemos deshacer el equipo»

Mario Simón explicaba en rueda de prensa que había sido «una victoria importante en un campo difícil», y es que para el técnico grana el Atlético Baleares tiene «plantilla para estar con los mejores».

Sobre el partido, Simón destacaba que se había sabido «sufrir» ante un equipo que «nos ha exigido mucho». La clave ha estado en «ponernos por delante», porque eso «ha marcado el desarrollo».

El técnico del Real Murcia, que comentaba que ahora en las vacaciones toca «recargar las pilas», también indicaba que «es una pena que tengamos que parar con la dinámica que llevamos». «Al inicio de liga hubo partidos que podríamos haber sumado, pero ahora nos hemos adaptado a la categoría».

«Estamos haciendo las cosas bien y competimos mejor. El equipo quiere jugar al fútbol. Hay que seguir en esta línea», continuaba.

Mario Simón también hablaba de la importancia de jugadores con menos minutos. «Están aportando mucho cuando entran», decía, hablando de futbolistas como Armando y Santi Jara. «Esos minutos te dan premio como ha ocurrido con Jara que ha sido titular», añadía.

Calificando este 2022 de «un año para el recuerdo», Mario Simón también habló del mercado de invierno. «Mis planes en el mercado de invierno están claros. Hay que cubrir las posiciones en las que haya carencias, pero poco más, porque siempre he dicho que esta plantilla tiene nivel», decía, destacando «la unión y el trabajo, algo que no podemos deshacer porque suma puntos». «Hay que apostar por el equipo por encima de las individualidades. Aquí no hay peleas ni malos rollos en el vestuario y eso es un factor importante. Todo esto son cosas a tener en cuenta si se hacen fichajes. No podemos empezar de cero ahora».