El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido ante los medios tras la última sesión de entrenamiento del equipo en Cartagena antes de viajar a la Comunidad de Madrid para el partido de mañana frente al Alcorcón. Quiere aprovechar el entrenador el cambio de competición para redimirse de los últimos resultados en liga. "Tenemos ganas de que llegue el partido para resarcirnos de la derrota del otro día haciendo un buen partido en Alcorcón y pasando de ronda, que nos hace mucha ilusión", ha afirmado.

En lo referente a la plantilla, Carrión espera "ver un buen equipo" para hacer un buen partido. "En Alfaro teníamos muchas bajas y ahora no tenemos tantas. Tenemos más gente del primer equipo disponible e intentaremos sacar un equipo competitivo porque creo que la eliminatoria lo merece", ha asegurado. Tendrá las bajas de Jairo y Escandell. "Jairo tiene una contusión, no es mucho, pero no llega al partido. Aarón tiene una pequeña rotura y esperemos que esté bien para el regreso", ha apuntado.

Los dos días transcurridos desde el encuentro liguero han sido frenéticos para el equipo en la preparación del último partido del año. "Tuvimos recuperación con la gente muy cansada, hemos trabajado y visto vídeos del Alcorcón para saber cómo hacerle daño y que no nos lo hagan. Intentaremos que las cosas salgan mejor que últimamente para despedir bien el año con una victoria", ha reiterado el preparador.

Por último, Carrión ha valorado al conjunto alfarero halagando a su entrenador y su estilo de juego. "Tienen un entrenador con experiencia en Segunda y que ha hecho buenas temporadas. Ha mantenido parte del equipo y ha firmado bien. Además, su modelo de juego está funcionando muy bien y no es casualidad que esté empatado en el liderato de Primera RFEF", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.