No pudo ser peor el cierre a una primera vuelta soberbia del Fútbol Club Cartagena. Todos los condicionantes se juntaron en contra del cuadro albinegro para provocar su caída con estrépito ante un equipo que encadenaba cinco derrotas consecutivas y que ganó con solvencia en el Cartagonova. Las bajas, en primer lugar, dejaban tocada a una zaga que no encuentra orden ni contundencia sin Pedro Alcalá y que echa de menos la calidad de Kiko Olivas con el balón en los pies. La fatiga generalizada, en un segundo puesto, se hizo evidente en la lenta circulación de la pelota y en la poca chispa del equipo en el último tercio del campo. La actuación arbitral de José Luis Guzmán Mansilla tampoco ayudó, sino más bien torpedeó el juego albinegro con las continuas interrupciones y las polémicas decisiones que terminaron por derrumbar la mentalidad de los futbolistas albinegros.

Se decidió Luis Carrión por un once con novedades: los obligados cambios en la defensa llevaron a Datkovic al centro de la zaga, a Delmás a la derecha y a Calero a la izquierda -a pierna cambiada- en un segundo intento que volvió a fracasar. Mikel Rico, Borja Valle y Ortuño fueron suplentes por segundo partido consecutivo en favor de Tejera, Franchu y Sadiku y, con la excepción del mediocentro catalán, ninguno aportó lo que el equipo necesitaba: Franchu no encaró ni desbordó ni centró y Sadiku no se desmarcó ni remató una sola vez.

No funcionaron tampoco los cambios del técnico con el partido demasiado cuesta arriba. Ni si quiera Pablo De Blasis estuvo a su nivel por mucho que buscara la pelota. Cierra de la peor forma posible la primera vuelta el Cartagena y se mantiene séptimo con 32 puntos para encarar el nuevo año con un cambio de ‘chip’ más que necesario.

Empezó muy frío en el partido el conjunto albinegro y no encontró la manera de llevar la iniciativa. La presión alta de los racinguistas incomodó sobremanera al equipo de Luis Carrión, con una línea defensiva nueva a la que se le atragantó la salida de balón. Pasaron hasta seis minutos para ver el primer acercamiento al área por parte de Sadiku tras un pase de De Blasis al hueco, pero la posición antirreglamentaria del delantero desbarató la opción. Pombo contestó con una conducción en solitario y un tiro que terminó bloqueado por la zaga.

Se acercaba el décimo minuto de juego y el cuadro visitante demostraba estar más entero y mejor plantado sobre el campo. Tras una larga jugada de combinación, Aldasoro remató alto desde lejos para avisar al Cartagena de sus intenciones. El partido entró en una etapa accidentada durante muchos minutos en los que Calero y Franchu lo intentaron a chispazos sin éxito desde ambas bandas y al cuarto de hora llegó el primer gol verdiblanco que dejó tocado al Cartagena: De Blasis bajó a recibir a la línea defensiva y cedió un balón horizontal a media altura a Pablo Vázquez que el central no pudo dominar. Vicente, canino en la presión, robó en la frontal y la puso ajustada al palo largo para hacer inútil la estirada de Escandell.

El inesperado error puso el 0 a 1 en el marcador, pero no hundió el ánimo de un Cartagena que siguió insistiendo en su idea. De esa manera consiguió mejorar el equipo cartagenero creando peligro por la banda izquierda con Jairo y Calero y en el ecuador de la primera mitad Tejera tuvo la mejor de su equipo: movió de lado a lado el balón el Cartagena cerca del área rival hasta que le llegó la pelota al catalán y se probó con un disparo potente y ajustado que obligó a Parera a intervenir con un paradón. No obstante, cuando mejor estaba el equipo las imprecisiones le hicieron retroceder y lo accidentado del juego cortó el fútbol de los locales.

Entre accidentes se tuvo que marchar Jairo Izquierdo después de un golpe en la zona baja de la espalda que le dejó fuera de combate durante varios minutos. Para mayor desgracia albinegra, aprovechó el momento el Racing para asestar su segundo golpe. Robó en medio campo el equipo de José Alberto y salió en transición rápida llevando la pelota hasta Mboula tirado a la derecha. El extremo retó en carrera a Calero y, una vez dentro del área, recortó de tacón para dejar en la lona al madrileño y ganar ángulo de disparo. Le pegó al palo largo el de Granollers con el interior del pie para poner el 0 a 2 pasada la media hora de partido.

Tras el segundo gol, varias decisiones del colegiado Guzmán Mansilla calentaron el ambiente y desquiciaron a los futbolistas albinegros. Tejera y Calero probaron desde lejos sin éxito antes de la marcha a vestuarios, pero no pudieron cambiar el rumbo del partido. La vuelta al césped trajo consigo otra mala noticia para el Cartagena ya que Aarón Escandell tuvo que abandonar el campo por lesión para ser sustituido por el capitán Marc Martínez.

Le metió intensidad el Cartagena tras la reanudación y el equipo mejoró a través de Pablo De Blasis, que logró filtrar varios balones peligrosos que terminaron sin finalización. Calero protagonizó dos llegadas consecutivas con dos disparos desviados y, antes de la hora de partido, Carrión introdujo a Ortuño y Ferreiro por Musto y Franchu para aumentar la presencia ofensiva. Lejos de funcionar la variación del técnico, el equipo comenzó a mostrar algo de desorden y los visitantes vieron su oportunidad en los espacios: así llegó el tercer gol con cierta polémica.

Se acercó el Cartagena a la portería contraria y De Blasis bajó un balón alto con el pecho dentro del área cuando Aldasoro cargó con fuerza sobre el argentino haciéndole perder la estabilidad y el balón. La jugada avanzó por izquierda llegando de nuevo la pelota a Aldasoro en tres cuartos de cancha: sorteó la entrada de Ferreiro y recortó a Datkovic para ponerla después a la base del palo largo logrando el 0 a 3 para los suyos a veinte minutos para el final.

Con el tercer gol verdiblanco, el partido entró en su último tramo y los albinegros no pudieron hacer nada por evitar la derrota. Lo intentaron hasta el pitido final los de Carrión, pero la precipitación y los nervios provocaron muchas faltas e interrupciones en el juego. Todas las decisiones arbitrales eran protestadas en un ambiente demasiado caldeado y Domingo Cisma, segundo de Luis Carrión, terminó expulsado. En el descuento creó cierto peligro el Cartagena con un remate de Datkovic alto y un disparo lejano de Pablo De Blasis a las manos del portero, pero el final del encuentro evidenció la fatiga cartagenera y la necesidad de un descanso en un mal cierre para la primera vuelta teniendo aún que cumplir el martes en Copa del Rey.

Luis Carrión: «Hay personas preparadas para dirigir y otras no»

El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Luis Carrión, compareció en rueda de prensa tras el pitído final para trasladar sus sensaciones del encuentro y su pensamiento después de todo lo acontecido sobre el terreno de juego. Se mostró enfadado el catalán con su equipo y publicó sus motivos. «Me molesta cómo hemos empezado el partido. No hemos estado nada bien y hemos estado más pendientes de cosas externas al partido que de cuando teníamos el balón o cómo teníamos que defender», expresó.

En una cronología de los hechos, el de Barcelona explicó la derrota. «El primer gol es un error nuestro en salida. Con balón estábamos muy tímidos y nos costaba encontrar espacios cuando los había. Eso es lo que nos ha hecho empezar a perder el partido y nada más», argumentó. Vio una pequeña mejoría en el segundo acto el preparador, pero no lo suficiente. «En la segunda parte estábamos llegando con poca claridad pero más o menos bien y después del tercer gol nada. Mal», reiteró. De la misma manera, Luis admitió sus errores. «Me he equivocado totalmente. No sé si en el planteamiento, pero sí en cómo inculcar a los jugadores cómo quería afrontar el partido», añadió.

Por último, Carrión comentó la actuación arbitral sin entrar demasiado en detalle con la intención de evitar una posible sanción por parte de LaLiga. «Lo único que puedo comentar es que esto del fútbol se ha sobredimensionado. Al final somos humanos y hay personas preparadas para dirigir cosas y otras que no. El equipo se ha desquiciado por eso y porque no hemos estado bien», concluyó.