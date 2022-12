El Real Murcia se abre a la entrada de dinero con la mirada puesta en Ramos y Moreno

Los préstamos convertibles tan deseados en el Real Murcia y de los que se lleva hablando desde verano como fórmula directa para que Agustín Ramos y Felipe Moreno cogobernaran como socios la entidad murcianista ya están en marcha. Sin embargo, esta ampliación de capital, aprobada en la pasada Junta de Accionistas, ha quedado prácticamente en un segundo plano desde que se conociera que el actual presidente y el cordobés rompían, tirando para atrás el contrato que querían firmar el 29 de noviembre.

Aunque, una vez conocido el paso atrás de Felipe Moreno, la idea era no votar en la Junta esos préstamos por valor de 10 millones, finalmente, el consejo de administración atendía la petición de Francisco Tornel y otros accionistas, manteniendo un punto del orden del día que fue aprobado. Ahora, dos semanas y medio después, el Real Murcia ha anunciado las condiciones para suscribir esos préstamos que serán convertidos en acciones.

En un comunicado lanzado en el día de ayer, se anuncia que esos préstamos podrán ser adquiridos por cualquier persona o empresa, independientemente de que sean accionistas o no. «El importe a suscribir y desembolsar es hasta 10 millones de euros, finalizando una vez cubierta dicha suma. Se establece una cuantía mínima de 10.000 euros», explican, indicando además que la fecha máxima para ingresar el dinero es el 31 de diciembre.

A la espera de que se sucedan los acontecimientos, este proceso está condenado al absoluto fracaso después de que Agustín Ramos y Felipe Moreno rompieran sus negociaciones. Aunque el interés de ambos por cogobernar el club murcianista sigue estando ahí, ambas partes se han dado un tiempo. Posiblemente sea la próxima semana, una vez que el cordobés regrese a España, cuando se reinicie el contacto para acercar unas posturas y poner fin a la desconfianza.

Para que Felipe Moreno y Agustín Ramos puedan aprovechar el proceso abierto e invertir cinco millones de euros cada uno en el Real Murcia, tendrán que darse prisa para alcanzar un acuerdo que no han logrado en cuatro meses y medio de negociaciones. Y es que la fecha límite de esta ampliación es el 31 de diciembre, por lo que apenas contarán con diez días para sellar el pacto si no quieren que todo quede absolutamente en nada.

La línea de préstamos convertibles está abierta a cualquier persona, sea o no accionista, pero realmente los únicos con interés en acudir serían Felipe Moreno y Agustín Ramos. No se espera que nadie más ponga dinero en un proceso que será impugnado por Mauricio García de la Vega y cuya legalidad queda en el aire hasta que no se resuelva el conflicto judicial que de momento va ganando el mexicano.

Comunicado de De la Vega

De hecho, pocas horas después de que el Real Murcia anunciase el lanzamiento de los préstamos convertibles, Mauricio García de la Vega enviaba un comunicado a los medios recordando que va a impugnar el proceso. «Es importante que los posibles inversores tengan conocimiento de esta situación y tomen decisiones informadas sobre su participación en esta ampliación de capital», explica la nota.

De ahí, que ningún inversor se vaya a arriesgar en invertir sin tener resuelto ese problema, algo que solo puede conseguir ahora mismo Felipe Moreno siempre y cuando pague los dos millones que se comprometió con De la Vega para adquirir el 100% de su paquete accionarial.

¿El momento de Agustín?

El comunicado de Felipe Moreno anunciando que se rompían las negociaciones para entrar en el Real Murcia de la mano de Agustín Ramos llevaba al presidente grana a decidir que no se votase el lanzamiento de préstamos convertibles, considerando el consejo que ya no tenían sentido estos. Sin embargo, finalmente se respetó el orden del día por la insistencia de accionistas como Francisco Tornel e Higinio Pérez.

Si Agustín Ramos no tenía interés en los préstamos es que no iba a invertir sin Felipe Moreno como socio, pero ahora, con el proceso puesto en marcha, el empresario podría utilizar esta oportunidad para ingresar dinero que de todas maneras está poniendo de su bolsillo para pagar el día a día, asegurándose de esta forma que sea convertido en acciones, evitándose además el problema que tiene con los casi dos millones que ha abonado y que hasta ahora no querían convertirle.