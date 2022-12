ElPozo Murcia llega a las dos últimas jornadas de la primera vuelta de Primera División con una asignatura pendiente: sumar fuera de casa, donde solo ha logrado un triunfo, ha empatado dos encuentros y perdido tres -5 puntos de 18 posibles-.

«Tenemos que empezar a ganar fuera», decía ayer el técnico, Javi Rodríguez, quien considera importante vencer esta noche (20.30 horas) en la pista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde no podrá contar con Taynan, que se resintió en la victoria ante el Industrias Santa Coloma de una microrrotura muscular, pero que, por contra, recupera al meta Juan Bosco Molina.

«Tenemos que ir recortando puntos a los de arriba y eso solo pasa por ganar», apuntaba el técnico de un equipo que hoy dejará sellada la clasificación para la Copa de España en caso de sumar la victoria. Pero el objetivo es más ambicioso, porque «todo lo que no sea optar a títulos no me parece acorde a este club», y para ello «debemos recortar distancias con los de arriba. Si estamos haciendo cuentas ahora es porque algo no hemos hecho bien al principio de la temporada», recalcó el preparador de Santa Coloma.

El Córdoba cuenta con varios exjugadores de ElPozo, al margen de su entrenador, Josan González, quien hizo al filial campeón de liga de Segunda División. El meta Fabio Alvira, el ala Miguelín, quien estuvo once campañas vistiendo la camiseta de ElPozo, y los pívots formados en la cantera Ismael López y Alberto Saura tratarán de amargar la noche al conjunto murciano.

Rodríguez confía, en cualquier caso, que se vea la mejor versión de su plantilla: «El equipo se va pareciendo más a lo que busco y lo tenemos que reflejar en resultados fuera de casa, donde tenemos que coger esa regularidad que tenemos en Murcia. El año pasado recuerdo de ElPozo que era más fiable fuera de casa que en casa», terminó diciendo.